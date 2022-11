Conosci le professioni del futuro?

Il mondo si sa, cambia velocemente, e con esso il lavoro, prima espressione dell’evoluzione tecnologica e sociale. Tuttavia, negli ultimi due anni, la pandemia ha rivoluzionato il mercato del lavoro ad una velocità mai vista prima.

Basti pensare che, nel primo anno dall’inizio della pandemia, solo negli Stati Uniti, il 20% delle persone lavorativamente attive ha cambiato impiego.

Un insieme di fattori ha portato il mercato lavorativo a trasformarsi completamente:

le persone hanno avuto tempo per valutare la propria soddisfazione professionale e in molti casi la risposta è stata negativa;

in altri casi hanno deciso di non voler più vivere in città ma preferire vivere in mezzo alla natura e ciò ha portato a trasferimenti di massa dai centri abitati ai sobborghi e un ritorno ai paesi d’origine;

molte persone hanno scoperto di poter fare lo stesso o un altro lavoro a distanza, senza recarsi in ufficio con risparmio di tempo, di soldi e di stress;

la necessità di dover fare tutto a distanza ha portato a uno sviluppo rapido di nuovi modi per comunicare, lavorare e gestire attività da remoto.

Tutto ciò ha ovviamente portato allo sviluppo e all’incremento di alcune figure professionali che si sono rivelate sempre più necessarie.









Le nuove professioni digitali

Nell’ultimo biennio, il 70% delle aziende ha investito in trasformazione tecnologica, con risultati che possiamo osservare sulle bacheche delle agenzie interinali: oltre il 12% degli annunci è dedicato a professioni digitali.

Secondo un report di Linkedin, social network dedicati alle relazioni professionali, le figure più richieste sul mercato sono proprio quelle del settore digitale, come ad esempio back end developer (programmatore specializzato nella codifica del server), robotics engineer (progetta e costruisce robot) e product manager (sviluppa tutto il ciclo di vita di un prodotto), tutti ruoli specializzati in diversi ambiti del settore tecnologico.

Ma non solo. Le figure ricercate sono anche professioni esistenti che devono adattarsi a questa nuova realtà o che sono nate per colmare nuovi bisogni come il commercialista digitale, lo psicologo online, il facilitatore dello smart working o il digital currency advisor (consulenti specializzati in tutte le valute comprese le criptovalute).

Le aziende del settore tecnologico italiano prevedono un aumento delle assunzioni del 14% nell’ultimo trimestre dell’anno e, in generale in ogni settore, la ricerca di professioni digitali è aumentata in modo considerevole.

L’intrattenimento e le professioni del futuro

Non solo programmatori e ingegneri informatici, ma anche lavoratori del settore intrattenimento: il mondo del lavoro è digitale.

Se prima del 2020 sembrava ancora molto futuristico e riservato a pochi fruire di contenuti culturali come la visita di un Museo o di una città senza andarci fisicamente, ora sembra normalità.

Tutto il comparto dell’entertainment ha subito un durissimo colpo nel periodo pandemico, ma ha saputo rialzarsi con l’innovazione. I musei – come, ad esempio, la famosa galleria degli Uffizi – hanno iniziato ad offrire visite virtuali. L’edificio fu progettato da Giorgio Vasari nel 1560 appositamente per Cosimo I de’ Medici, ma adesso chiunque può passeggiare per le sue sale da qualsiasi parte del mondo. I concerti sono diventati disponibili anche in streaming, perché, come diceva il famoso Freddie Mercury “the show must go on!”. E anche i casinò sono sbarcati online – portando novità come il bonus senza deposito, cosa impensabile in un casinò fisico – dove l’utente è accolto in sale virtuali che riproducono l’atmosfera dei casinò terrestri.

Divertirsi dal proprio divano con un visore 3D che ci porta su un’isola deserta oppure giocare una partita di poker al tavolo come al casinò di Montecarlo, sembra ormai qualcosa di quotidiano, eppure non lo era fino a poco tempo fa.

Ma non ci siamo abituati solo per necessità a questa nuova realtà, è stato un piacere farlo. Questo perché dietro alle quinte di ogni programma, realtà virtuale o sito internet, lavorano molte persone al fine di rendere ancora più allettante un’esperienza nel mondo virtuale, che diventa così più personalizzata che nel mondo fisico.

L’evoluzione tecnologica che ha avuto il settore dell’intrattenimento ha infatti migliorato enormemente l’esperienza dell’utente, rendendola più “reale” e più piacevole.

Nelle versioni virtuali di alcuni musei, ad esempio, i visitatori possono entrare gratuitamente oppure con riduzioni di prezzo rispetto al museo fisico, senza contare la possibilità di poter ammirare le opere in tutta calma e senza la calca dei turisti.

Ovviamente tutto questo è possibile grazie al lavoro di moltissime persone, il cui scopo è proprio rendere accogliente e indimenticabile la user experience dell’utente.