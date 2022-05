Host Airbnb, quanto si guadagna?     

Chiunque abbia una stanza o un appartamento da mettere in affitto, può iniziare a guadagnare mettendo un annuncio su Airbnb, diventando in pratica un host.

La prima cosa da fare è quella di pubblicare un annuncio su Airbnb spiegando le caratteristiche dell’appartamento o della stanza, quante persone può ospitare e allegando delle belle foto.

Airbnb proporrà delle possibili tariffe, ma sarà sempre l’host a decidere quanto far pagare: l’ideale è iniziare con un tariffa bassa, per poi alzare il prezzo una volta ricevute un po’ di recensioni positive.

Il prezzo può essere fissato anche verificando le tariffe di altri host vicini o di altre sistemazioni che hanno caratteristiche simili. L’host può poi definire gli orari di check in e check out e comunicare con gli ospiti per qualsiasi altra informazione.









Ma quanto si guadagna allora come host Airbnb?

È difficile dirlo con certezza però Airbnb fa una stima di quanto si possa guadagnare mettendo in affitto il proprio alloggio. Basta andare su “Diventa un host” in alto a destra e comparirà una schermata che indica:

quanto guadagnano gli host della propria zona in media

qual è la tariffa applicata a notte in quella zona dagli host

per quante notti al mese sono prenotate quelle strutture in media

Bisogna considerare che Airbnb addebita i costi del servizio ogni volta che avviene una prenotazione. Per i soggiorni, gli host possono scegliere se condividere i costi con gli ospiti oppure prendersene totalmente carico.

I costi degli host ammontano al 3% (alcuni pagano di più, come gli host Airbnb Plus, gli host con alloggi in Italia, gli host con termini di cancellazione Super Rigidi).

Se le spese vengono sostenute solo dall’host Airbnb, l’intero costo viene detratto dal compenso dell’host.

La percentuale è in genere compresa tra il 14% e il 16%, anche se gli host Airbnb Plus e gli host con termini di cancellazione Super Rigidi potrebbero pagare di più.

Per gli alloggi nella Cina continentale, la percentuale è invece del 10%.