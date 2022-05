CCNL, come verificare che lo stipendio sia in regola

Fra le fonti giuridiche che disciplinano e tutelano il lavoro ci sono la Costituzione e lo Statuto dei lavoratori ma anche il CCNL e i contratti individuali.

In particolare con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un’organizzazione o più di lavoratori stabiliscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro, come il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.

Infatti nel CCNL possiamo distinguere due parti:

quella normativa , che contiene le clausole che sono destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti lavorativi (tabelle retributive, orari di lavoro, permessi, straordinario, ferie e così via)

quella obbligatoria, cioè quello che vincola a determinati comportamenti le associazioni dei lavoratori e datori di lavoro tra loro (ad esempio le cosiddette clausole di tregua sindacale)

Esistono CCNL per tutti i settori lavorativi:

Acconciatura, estetica

Alimentarti artigianato

Alimentari industria

Animatori turistici

Aziende artigiane settore pulizie e servizi

Call center

Commercio, terziario, servizi

Igiene ambientale

Impianti sportivi e attività sportive

Lavanderie e tintorie

Letturisti acqua, gas, luce

Metalmeccanico artigianato

Metalmeccanico industria

Moda industria

Moda artigianato

Multiservizi

Ortofrutticolo ed agrumari

Pesca e imprenditoria ittica

Piscine

Progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni, arredi e restauro

Turismo ristorazione alberghi

Trasporti

TV, radio e aziende broadcasting

Quindi il lavoratore che voglia verificare che il proprio stipendio sia in regola deve consultare il CCNL del proprio settore dove, nelle tabelle retributive, sono indicate tutte le voci che attengono alla retribuzione come:

la paga oraria e giornaliera e lo stipendio mensile (che variano in base alla tipologia di contratto di lavoro, full time, part time o apprendistato)

gli scatti di anzianità

Con questi dati sarà facile calcolare la retribuzione lorda in busta paga e di conseguenza verificare che lo stipendio sia in regola e corretto.