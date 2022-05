Volantinaggio, quanto costa farlo

Quante volte ritroviamo dei volantini nella cassetta della posta o sul parabrezza della macchina oppure ci vengono consegnati a mano per strada? Da sempre il volantinaggio ha rappresentato un modo di pubblicizzare un’attività o un prodotto e ancora oggi viene molto praticato.

Dietro ad un volantino, però, c’è un grande studio, sia delle parole da usare, sia della grafica (che deve essere accattivante), sia della stampa sia della distribuzione.

Sono infatti tutti questi i fattori che entrano in gioco per calcolare il costo del volantinaggio.

La fase pre distribuzione dei volantini

Per quanto riguarda la fase pre distribuzione dei volantini, nel calcolare il costo del volantinaggio bisognerà considerare se la grafica viene realizzata da soli oppure con l’ausilio di un professionista.









Se ad esempio ci si rivolge ad un’agenzia di grafica per l’idea e la progettazione del volantino, i costi aumenteranno.

Solitamente, comunque, bisogna preventivare dai 50 ai 150 euro per la realizzazione del design dei volantini.

Per il costo, bisognerà poi considerare le altre caratteristiche dei volantini come:

la dimensione (A3, A4, A5, A6, A7): più è grande il volantino, più costoso è il design

(A3, A4, A5, A6, A7): più è grande il volantino, più costoso è il design la complessità del layout : un design semplice è economico; un design con tante foto, tabelle o un layout più complesso, è più costoso perché richiede più tempo

: un design semplice è economico; un design con tante foto, tabelle o un layout più complesso, è più costoso perché richiede più tempo il tipo di carta (usomano, patinata lucida e opaca)

(usomano, patinata lucida e opaca) la grammatura della carta

la tipologia di stampa : solo fronte, fronte e retro uguale, fronte e retro diversi

: solo fronte, fronte e retro uguale, fronte e retro diversi l’urgenza richiesta: in genere il lavoro di progettazione dei volantini viene completato in 1-2 o 3-4 giorni lavorativi; se però viene richiesta urgenza, i prezzi possono aumentare del 15-30%

A questi costi bisogna poi aggiungere i costi per la distribuzione che varieranno in base a quanti soggetti vengono assunti per la distribuzione dei volantini.

Ovviamente più volantini ci sono da distribuire e più persone verranno assunte, oppure ci sarà bisogno di più giorni per distribuirli tutti.