Lavorare nei casinò: tutto ciò che devi sapere!

In momenti delicati come questo, può essere utile ampliare le proprie vedute e cercare informarsi sulle opportunità lavorative che alcune realtà riescono a garantire. Tra queste, troviamo sicuramente i casinò. Queste strutture sono ancora oggi molto ricercate e amate da un pubblico ampio (e soprattutto generalmente danaroso). Vista l’ampiezza delle location, inoltre, molto spesso questi posti necessitano di un elevato numero di dipendenti, aumentando enormemente le possibilità di assunzioni. Precisiamo alcuni aspetti.

Non si gioca solo online!

Ormai, nella concezione che moltissime persone hanno, quando si parla di casinò sembra riferircisi soltanto ai siti di gioco online. Questo perché le piattaforme di questa tipologia hanno ampliato enormemente il loro raggio d’azione: basti pensare al fatto che sono sempre di più gli utenti che ricercano online qual è il miglior sito di scommesse, per potersi divertire al meglio.

La scelta è diventata così ampia, che spesso c’è bisogno di “guide” che indirizzino l’utente verso determinate scelte anziché altre. Il successo del gioco online dipende da diversi fattori, quali la facilità e la comodità con cui si possa giocare (direttamente da tablet, pc o smartphone per esempio) e da incentivi volti ad attirare l’utenza.









Lavorare nei casinò: quali figure professionali?

Detto questo, il fascino e il successo dei casinò fisici rimane tutt’oggi costante. Dopo un periodo molto difficile, legato alla pandemia e alle chiusure che ne sono conseguite, il settore si sta riprendendo al meglio, raggiungendo i numeri degli anni precedenti. Ma quali sono le figure professionali che generalmente vengono utilizzate in queste strutture? Sono differenti.

Per esempio, pensiamo a quanti addetti alle pulizie sono necessari: si tratta di strutture enormi e che soprattutto devono essere sempre tirate a lucido, per dare accoglienza di massimo livello a persone di ogni tipo, spesso molto influenti. Di solito, almeno in Italia, gli addetti alle pulizie impiegati nei casinò sono dipendenti di cooperative specializzate nel settore. Da non dimenticare, poi, l’importanza degli addetti alla sicurezza, i quali svolgono un ruolo essenziale nei casinò (per ragioni ben chiare).

Oltre a queste figure, nei casinò sono impiegati tantissimi altri professionisti: tra questi, i barman, i camerieri, gli chef ma soprattutto i croupier. In quest’ultimo caso, parliamo di un lavoro ben retribuito, che però necessita di particolare professionalità e conoscenza. Si sbaglia a pensare che fare il croupier possa essere sempre divertente e “un gioco da ragazzi”: parliamo di professionisti che devono rimanere diverse ore al tavolo da gioco e che devono controllare il corretto svolgimento dello stesso, nonché mantenere i nervi saldi e l’attenzione al top.

Altri esempi

Alcuni esempi significativi per quanto riguarda il lavoro nei casinò riguarda situazioni particolari come i croupier delle navi da crociera. Si tratta di una figura professionale molto simile a quella che si trova nei casinò tradizionali, ma in tal caso questa dovrà essere in possesso di altri requisiti legati alla capacità di poter lavorare a bordo di una nave. Pensiamo, ad esempio, a tutte le conoscenze necessarie a garantire la sicurezza sul posto.