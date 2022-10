Come navigare in sicurezza su Internet! Ecco 5 consigli

Navigare su internet nella massima sicurezza non può essere un privilegio. Ma, anzi, deve essere la normalità. Se il rischio, però, è dietro l’angolo, basta semplicemente seguire qualche piccolo consiglio.

Eccone 5.

Non accettare tutti i cookie

Con l’approvazione del GDPR nel 2016 si è posto un freno alla violazione della privacy da parte dei siti. Questo, però, non basta. Perché i portali sono obbligati ad avvisarci se raccolgono cookie o profilano la nostra navigazione.









Anche semplicemente per non perdere tempo, commettiamo l’errore di accettare tutte le condizioni. In realtà, si commette un grave errore. Bisogna prendersi un paio di minuti per leggere tutto.

‘Fidarsi’ di Google Chrome

Da qualche tempo Google Chrome ha attivato un sistema di sicurezza che ‘avvisa’ quando si sta navigando su un sito che, almeno sulla carta, non dovrebbe garantire la protezione giusta. Si tratta di un piccolo aiuto per gli utenti, soprattutto quelli che non hanno competenze digitali sufficienti, al fine di non incappare in virus o problemi vari.

Certo, Chrome è comunque un browser, un software, un programma e utilizza dei canoni fissi per capire se un sito è sicuro oppure no. Può capire che si sbagli, anche se è molto difficile. Però, quando c’è l’avvertimento targato Google, qualche secondo in più di riflessione per capire meglio è opportuno prenderlo.

Controllare il protocollo https

Chi lavora nel web ci fa caso quasi di default, però per chi magari non è proprio avvezzo alla tecnologia potrebbe risultare quasi un argomento sconosciuto. Ebbene, per non andare troppo nel tecnico, è importante dire che ogni sito ha una sorta di protocollo.

Da qualche tempo, c’è un protocollo molto sicuro, l’https appunto, che viene usato per proteggere le transazioni. Va da sé, quindi, che questo è un argomento che riguarda soprattutto gli ecommerce.

Per farla breve, un portale di negozio elettronico sprovvisto del protocollo https non garantisce delle transazioni sicure. Trattandosi di soldi, bisogna riflettere bene.

Evitare il wi-fi pubblico

Qualche volta usiamo il wi-fi pubblico quando facciamo qualche ricerca più approfondita, che richiede tempo e anche Gigabyte di navigazione, come per esempio cercare i bonus casinò più interessanti. Il ragionamento è giusto però usare il wi-fi pubblico potrebbe mettere a repentaglio la nostra sicurezza.

Il motivo? È facilmente vulnerabile da hacker senza scrupoli che possono ‘interferire’ nei dati ed entrare nel nostro telefono. Per poi, in molti casi, chiedere dei soldi per non farci cacciare nei guai

Utilizzare la VPN

Sì, vero, è un po’ da smanettoni, però la VPN può essere il vero ‘muro’ contro persone che vogliono intrufolarsi nel tuo smartphone. La VPN è usata anche da chi vive in un paese dove alcuni siti sono vietati, come ad esempio Facebook in Cina, poiché riesce a ‘simulare’ la navigazione da un altro stato che non è quello ‘reale’.

Come fa? Si appoggia a un altro server. Oltre a ciò, però, garantisce l’anonimato in tutta la navigazione e si erge a difesa della privacy. Si tratta di un software, il più delle volte a pagamento, che si installa sul proprio dispositivo.