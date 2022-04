Cucina sì, ma con stile

Quando si tratta di pensare a gadget aziendali, o semplicemente a qualche idea originale per un regalo a un gruppo di amici (la “cumpa” del calcetto settimanale, oppure il circolo dei lettori), una delle idee più semplici e di immediata realizzazione è quella degli oggetti personalizzati. Non solo portachiavi, tappetini per il mouse o cappellini, ma anche capi d’abbigliamento come t-shirt o felpe. Se però l’ambito professionale è quello della ristorazione o della cucina, oggi è possibile anche realizzare grembiuli personalizzati di ottima qualità. Un’idea regalo di sicuro effetto ed efficace sia per i componenti di una brigata in un ristorante che per chi lavora in un pub con cucina, o più semplicemente per i nostri amici che hanno la passione del cibo e si dilettano a organizzare cene e degustazioni per amici e parenti. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e come fare per ottenere il grembiule giusto.

UN GREMBIULE PERSONALIZZATO IN POCHI CLICK

Naturalmente, come per moltissimi altri ambiti della nostra quotidianità, la soluzione arriva da internet. Sempre più, infatti, è possibile realizzare gadget personalizzati di ogni tipo tramite aziende specializzate in questo genere di servizi. Il discorso è valido naturalmente anche per i grembiuli, che si tratti di quelli da cucina oppure anche da negozio (di alimentari ma non solo).

Tutto quello che bisogna fare è aprire l’immenso catalogo di questi portali internet specializzati. Ci troveremo di fronte una possibilità di scelta virtualmente infinita per quanto riguarda colori, tessuti, taglio del grembiule, con prezzi e caratteristiche diverse a seconda delle necessità e dei gusti di ognuno.









Stoffa in jeans, finiture e lacci con inserti in pelle, ma anche più spartani grembiuli in pvc oppure tela per negozi di ferramenta o addirittura in eleganti pelli per negozi di barberia, poliestere, cotone, nylon: le possibilità, come detto, sono tantissime. Avete bisogno di tasche e taschini oppure li preferite “lisci”? Vi garba di più il taglio da cameriere o quello da pizzicagnolo di un tempo? Nessun problema, ci sono entrambi i tipi e anche molta scelta in più.

La bella notizia è che, una volta scelto il capo giusto e le caratteristiche della personalizzazione (solo una scritta? Anche un logo?), vi sorprenderete a scoprire come la spesa si rivelerà decisamente alla portata di tutte le tasche. E attenzione, oltre al costo, la qualità, la funzionalità, la capacità di durata nel tempo (oltre alla doverosa comodità e all’originalità del taglio) faranno sì che il vostro grembiule personalizzato diventi un regalo assolutamente apprezzato da clienti o dipendenti.

Sempre a proposito di qualità, essa non è riferita solo al materiale del grembiule ma anche alla stampa: loghi, slogan e/o scritte sono infatti realizzati con inchiostri di prima qualità, che rendono il capo bagnabile e lavabile senza che si perdano colore, nitidezza e chiarezza.

UN REGALO CHE RENDERA’ TUTTI CONTENTI

Insomma, un regalo di qualità a prezzi decisamente sorprendenti. Se infatti, come comprensibile, con quanta maggiore quantità di ordinativi si potrà godere di prezzi migliori, anche in caso di ordini singoli (comunque realizzabili) o con numeri bassi ormai la soddisfazione è alta. Insomma, un grembiule personalizzato è un regalo che costituisce la più classica delle situazioni win-win.