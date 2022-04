Influencer, si può fare senza Partita IVA?

Da qualche anno la figura professionale dell’influencer si è imposta prepotentemente sui social network e sul web in genere. Si tratta di un personaggio pubblico che sui propri profili social condivide foto, video o contenuti che “influenzano” il pubblico in qualche modo, dato che fa conoscere loro prodotti, servizi, posti, musei, ristoranti, locali e quant’altro.

Gli influencer affermati

Gli influencer affermati possono arrivare a guadagnare migliaia di euro per un singolo post mentre quelli emergenti possono comunque fare di questa passione il proprio lavoro.

Di conseguenza dovranno dichiarare i propri guadagni in maniera opportuna ed essere in regola con la normativa fiscale.

Quindi ci si potrebbe chiedere se il lavoro di influencer si possa fare senza Partita IVA.









Ebbene si può svolgere il lavoro da influencer senza Partita IVA se il lavoro viene svolto in modo autonomo e occasionale, cioè fino a che:

l’attività viene svolta in maniera saltuaria o sporadica (quindi non deve avere carattere abituale e/o continuativo) e senza vincolo di subordinazione

non è presente il coordinamento con l’attività del committente (il lavoro deve essere svolto in completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione)

l’attività non viene esercitata in modo professionale o non è autonomamente organizzata

Se i guadagni superano i 5000 euro di reddito nell’anno solare, l’influencer deve iscriversi alla gestione separata dell’INPS e pagare i contributi previdenziali dovuti.

Ricevuta di pagamento

Inoltre a ogni committente dovrà rilasciare una ricevuta di pagamento con indicazione della ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo nel caso in cui sia un soggetto titolare di Partita IVA residente in Italia; in caso contrario non dovrà farlo.

Nel caso in cui però l’attività da influencer venga svolta in modo continuativo, e cioè per più di 30 giorni consecutivi per ciascun committente, allora il lavoro non è più occasionale ma diventa abituale e ci sarà dunque l’obbligo di aprire la Partita IVA.