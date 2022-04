Freelance, l’importanza del passaparola   

Un freelance è un tipo di lavoratore che organizza e gestisce il proprio lavoro autonomamente, di conseguenza cerca da solo i propri clienti.

A volte, però, può essere difficile trovarne di nuovi

Ecco allora che entra in scena il passaparola (o work of mouth), uno dei più importanti strumenti di promozione, dato che permette, grazie ai suggerimenti di amici, parenti ma soprattutto di clienti soddisfatti, di essere conosciuti anche da altre persone.

Ma, affinché il passaparola avvenga e sia efficace, è importante che il freelance in questione sia una persona affidabile e che sappia svolgere con competenza il proprio lavoro.

Se questo avviene, non sarà difficile chiedere ai propri clienti soddisfatti delle opinioni sui prodotti o servizi che si offrono, in modo che chi si troverà a leggerle scoprirà le competenze e abilità del freelance in questione.









Anche fornire un buon servizio clienti favorisce la soddisfazione del cliente e di conseguenza feedback positivi e un buon passaparola con amici e parenti. Infatti, il fatto di essere facilmente raggiungibili da parte dei clienti, permette di creare una relazione con loro che è davvero importante.

Questa relazione deve essere coltivata anche e soprattutto attraverso i social network, luogo nel quale il freelance dovrebbe saper stimolare sempre una conversazione con i propri follower e coinvolgerli.

Infatti un freelance deve saper costruire una rete di contatti che può favorire il passaparola.

Per questo motivo, ecco dei consigli:

prima di tutto è importante per il freelance non solo creare relazioni con i potenziali clienti ma soprattutto con i propri colleghi con cui si possono iniziare dei progetti insieme, scambiare informazioni o imparare nuove cose

entrare a far parte di gruppi e creare relazioni con persone al di fuori del proprio settore di competenza può essere un’ottima idea per allargare la propria cerchia di contatti, per confrontarsi e scambiarsi idee (si può pensare quindi di entrare in alcuni gruppi Facebook o proporsi ad agenzie pubblicitarie)