Come pubblicizzare un servizio 

Al giorno d’oggi chiunque abbia un’attività e venda prodotti o offra servizi online o offline può contare su numerosi strumenti per promuovere e pubblicizzare ciò che fa sul web.

Ci sono diversi modi per pubblicizzare con successo un servizio, alcuni di questi anche gratuiti. La prima cosa da fare è creare un sito web, che rappresenta il biglietto da visita di quello che si fa, i propri valori, la propria visione, la propria storia.

Di conseguenza, bisognerà posizionare il sito sui motori di ricerca in modo che sempre più persone possano raggiungerlo e scoprirlo.

All’interno del sito Internet può essere opportuno creare un blog sul quale pubblicare periodicamente dei contenuti interessanti e di valore per la propria community (può trattarsi ad esempio di articoli informativi su nuovi prodotti o servizi che si offrono oppure semplicemente di notizie interessanti sul settore in cui si opera).









Per continuare a far crescere il rapporto con la propria community e i propri clienti acquisiti o quelli potenziali, è necessario essere attivi sui social network.

Non c’è modo migliore di pubblicizzare i propri servizi facendoli conoscere sui social e magari coinvolgendo il proprio pubblico a commentare, lasciare feedback o reazioni a ciò che si dice o creando contest, competizioni e giochi.

I contenuti che hanno maggiore presa sui social network sono quelli visivi, in particolare i video, quindi si può puntare su questi per creare maggiore engagement. E per coltivare maggiormente la relazione è importante pensare di far iscrivere le persone ad una mailing list e ad una newsletter periodica con contenuti interessanti.

Gli strumenti offline che si possono usare per pubblicizzare un servizio sono invece prendere parte a fiere e convegni del settore in cui si opera oppure fare comunicati stampa su giornali o riviste locali, instaurando un rapporto con i giornalisti o, ancora, creare biglietti da visita da lasciare in giro, magari partendo da amici e parenti.