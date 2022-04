Vendere su Facebook, che cos’è la pagina shop     

Facebook oltre a permettere di mettersi in contatto con amici e parenti di ogni parte del mondo, è sempre più diventato uno strumento importante per le aziende che così possono far conoscere i propri prodotti o servizi e, addirittura, poterli vendere online, grazie alla cosiddetta pagina shop.

Facebook shop è una funzionalità

Facebook shop, infatti, è una funzionalità che permette di mostrare sulla propria pagina Facebook (e Instagram) i prodotti che sono in vendita. I clienti potranno addirittura effettuare il checkout su Facebook, acquistando ciò che vogliono senza passaggi fuori dall’app.

Per poter ottenere la pagina shop su Facebook, è necessario però rispettare alcuni requisiti:

avere una pagina aziendale registrata sotto una categoria di vendita

essere amministratori di Business Manager

avere le autorizzazioni per gestire la pagina e il catalogo prodotti in Business Manager

Per gestire lo shop, sarà necessario andare su “Gestisci lo shop”, quindi accedere a “Gestore delle vendite” all’interno di Business manager. A sinistra, andando sulla voce “Shop” si potrà configurare la propria pagina shop di Facebook, ad esempio scegliendo il metodo d’acquisto fra:









acquisto su un altro sito web

acquisto con Facebook e Instagram

procedura di acquisto tramite messaggi (Messenger o Whatsapp)

In seguito si dovranno aggiungere ovviamente i prodotti al proprio negozio online, selezionando un catalogo prodotti esistente oppure creandone uno nuovo.

Per rendere ancora più bello il proprio shop sui social, Facebook dà la possibilità di personalizzarne l’aspetto e lo stile con colori, dimensioni, pulsanti e layout diversi.

Infine, sarà possibile visualizzare i dati statistici delle vendite ottenute nel tempo grazie alla pagina shop di Facebook (numero di utenti che hanno visualizzato lo shop, numero di visitatori che hanno cliccato su “Visualizza sito”, i prodotti più popolari e così via).

Dunque grazie alla pagina shop di Facebook si potrà implementare uno shop online sulla propria pagina Facebook con cui permettere a tantissime persone di visualizzare i prodotti e servizi venduti e acquistarli comodamente.