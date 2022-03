Permessi il datore può rifiutare di darlo?  

I lavoratori possono usufruire annualmente di permessi come i permessi ROL, quelli di riduzione dell’orario di lavoro, vale a dire 3 giorni di astensione dal lavoro per motivi personali e familiari (che vengono normalmente retribuiti).

Per poter ottenere questo tipo di permessi

Per poter ottenere questo tipo di permessi, il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro. E il datore di lavoro non può rifiutarsi di dare il permesso di lavoro al lavoratore.

Anche la sentenza n. 688/2018 ottenuta dalla FLC CGIL ha stabilito che i permessi retribuiti non possono essere negati né trasformarsi in strumenti di controllo, potere o intimidazione nelle mani del datore di lavoro.

E, anche se ci sono eventuali problemi organizzativi, il datore di lavoro non può comunque negare il diritto ai permessi al lavoratore.









Tuttavia, nel caso ad esempio di un insegnante che richieda il permesso, è necessario che questo ne faccia richiesta al datore di lavoro (vale a dire il dirigente scolastico), allegando un’autocertificazione o altra documentazione che attesti i motivi personali o familiari per cui si richiede il permesso.

Il dirigente scolastico, allora, può non dare il permesso:

in caso di mancata autocertificazione o documentazione circa i motivi personali o familiari per cui l’insegnante richiede il permesso

L’autocertificazione o la documentazione è richiesta infatti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Istruzione e Ricerca. Quindi, in caso di mancanza, il Dirigente scolastico può legittimamente rifiutare la richiesta di permesso che gli è stata fatta dall’insegnante.

Nel caso in cui vi sia un regolamento apposito dell’istituto, in ambito di“permessi, ferie, aspettative…” che disponga un tetto massimo di richieste giornaliere di permesso

Ad esempio in particolari periodi dell’anno (in prossimità di festività, domeniche), ci potrebbero essere molte richieste di permessi da parte degli insegnanti e il dirigente scolastico potrebbe non concederli qualora il servizio scolastico potrebbe perdere di efficienza.