Contatto con un positivo, come si deve gestire

La pandemia di Coronavirus non sembra arrestarsi: dopo due anni di emergenza, i contagi continuano ad essere molto alti e, con la variante Omicron, venire a contatto con un soggetto positivo, a lavoro, a scuola o in famiglia, diventa sempre più frequente.

Nel nuovo decreto sono state disposte norme diverse a seconda che a venire a contatto con un soggetto positivo sia una persona vaccinata o non vaccinata.

Infatti, nel caso di contatti stretti con un positivo, la persona non vaccinata dovrà stare in quarantena per un periodo di 10 giorni e, alla fine del periodo di quarantena, dovrà eseguire un test molecolare o antigenico.

In caso di esito negativo del tampone, potrà uscire dall’isolamento.

Dovranno sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni anche coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio hanno fatto una sola dose) oppure coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.









Per quanto riguarda i vaccinati, invece, nel caso di una persona che ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 4 mesi, e che ha il green pass in corso di validità, se è asintomatica, dovrà mettersi in quarantena per 5 giorni e alla fine di questo periodo ottenere un test molecolare o antigenico con risultato negativo per poter terminare l’isolamento.

Una persona vaccinata anche con la dose booster, invece, dopo il contatto con un positivo, se risulta asintomatica, non dovrà fare la quarantena ma, nei 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, dovrà utilizzare una mascherina di tipo Ffp2.

Lo stesso vale per un soggetto che ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi o per chi è guarito dal Covid sempre nei 120 giorni precedenti.

Per i soggetti asintomatici con dose booster, ciclo vaccinale primario completato da meno di 4 mesi o guariti dal Covid nei 120 giorni precedenti, dopo il contatto con un positivo scatta un periodo di autosorveglianza di 5 giorni.