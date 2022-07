Lavoro in somministrazione – Di cosa si tratta?

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una rapida e costante rivoluzione del mercato del lavoro. Uno degli elementi principali che ha contribuito a tale metamorfosi è senza dubbio quello del lavoro in somministrazione, ma di cosa si tratta?

Il lavoro in somministrazione è un rapporto lavorativo nella quale sono coinvolte 3 parti, ovvero un’agenzia di lavoro (il somministratore), un lavoratore (il somministrato) e un Ente che si serve della manodopera del lavoratore somministrato (utilizzatore).

Nella fattispecie, il lavoratore è un dipendente che viene pagato dal somministratore per svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. La particolarità di questo accordo di lavoro consiste dunque nel fatto che il lavoratore viene assunto da un soggetto diverso da quello presso cui svolgerà la propria prestazione lavorativa.

Tale rapporto definisce una serie di vantaggi che vanno dalla flessibilità dei contratti, all’efficienza operativa. Motivo per cui, come affermato dal comunicato stampa di Confindustria Brescia, il lavoro in somministrazione ha registrato una crescita del 22% nel 1° trimestre del 2022.









Dunque anche il lavoro somministrato, come le altre tipologie di lavoro, sta finalmente trovando nuova linfa in questo 2022 che sembra segnare i battenti per una ripresa socio-economica a seguito del tracollo causato dalla pandemia durante il 2020.

L’onda positiva del settore lavorativo si è comunque espansa a tutte le categorie professionali, a partire dagli addetti al commercio, che hanno registrato un numero di richieste più che raddoppiato rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Attualmente trovare lavoratori in somministrazione non sembra difficoltoso e non sono state segnalate problematiche particolari. Tuttavia, su alcuni profili, come quelli dei tecnici ingegneri e informatici, si osservano ancora delle carenze con conseguente difficoltà nel reperimento di personale adeguato.

Le altre categorie che attualmente risultano più difficilmente reclutabili comprendono diverse posizioni, tra cui gli addetti al commercio (esercenti di attività di ristorazione e addetti fast food), gli operai specializzati (saldatori, fonditori, manutentori), e i conduttori d’impianti (addetti macchine lavorazioni metalli). Al di là di queste categorie, il settore del lavoro in somministrazione sembra, a tutti gli effetti, all’interno di un periodo florido che ci fa ben sperare per una sana ripartenza dell’economia italiana.

Ovviamente, è bene sottolineare come questa particolare prestazione di lavoro risulti del tutto compatibile con la recente conversione delle attività verso lo smart working.

Viviamo un periodo estremamente ricco e complesso sotto il profilo del digital, motivo per cui, tale espansione interessa ormai tutti i campi correlati al lavoro. Non è un caso che molteplici aziende, come quelle legate al gaming digitale, tra cui il casinò online di NetBet, stiano conoscendo un’espansione senza precedenti.

A ragione di ciò, chiunque dovrebbe munirsi di buon senso e comprendere il fatto che nei prossimi anni il digital potrebbe seriamente diventare la culla delle prestazioni lavorative o, quanto meno, di tutte quelle mansioni che possono essere svolte senza la necessità di un intervento manuale.

D’altra parte dobbiamo però lanciare una lancia a favore del lavoro tradizionale, in quanto ci sarà sempre bisogno di un approccio manuale e concreto verso la realtà. Dunque, se da un lato la gestione dei servizi e le mansioni organizzative assumeranno un caratteristica di smart working sempre più presente, è anche vero che riparare una finestra o stagionare del buon formaggio sarà possibile solo attraverso un approccio tradizionale.

Viviamo un’era di grandi cambiamenti, il lavoro in somministrazione è un esempio iconico di come il mercato del lavoro si stia muovendo sempre più verso una maggiore efficienza e flessibilità dei contratti di lavoro, all’interno di un ambiente che ormai, in maniera sempre più chiara, fa comprendere come l’interconnessione non solo tra individui, ma anche tra aziendi, rappresenti il futuro della nostra società.