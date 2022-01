Previdenza sociale, quali enti se ne occupano

Per previdenza sociale si intende uno strumento di politica sociale che ha come obiettivo quello di tutelare il lavoratore sia per ciò che concerne la pensione sia per ciò che riguarda l’invalidità. Tutela anche il coniuge qualora ci sia la morte del titolare grazie alla pensione di reversibilità.

Uno strumento che si riferisce a tutti coloro che lavorano.

Ma quali enti se ne occupano in Italia?

Si distinguono enti pubblici di previdenza obbligatoria e cioè:

INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), un ente pubblico non economico che assicura un sostegno in caso di infortunio, garantisce il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e ricerca e sviluppa metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza

(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), l'ente previdenziale italiano presso cui sono iscritti il maggior numero di lavoratori autonomi e dipendenti del settore pubblico e privato. Ha il compito di gestire le loro posizioni assicurative e di erogare le pensioni e le indennità previdenziali e assistenziali

Altri enti pubblici sono: l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) e l’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAPPS).









Poi ci sono enti di previdenza obbligatoria privatizzati, a favore di professionisti e lavoratori autonomi, come, fra le altre:

la Cassa del notariato

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA)

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali

l’Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)

l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF)

l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA)

l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri (ENPAM)