Colf, come assumerne una 

Per le faccende di casa o per assistere ad una persona non autosufficiente, le colf sono un prezioso aiuto. Per potersi avvalere di una colf, però, il datore di lavoro, deve mettere in regola il lavoratore. Ci sono diversi contratti dal contratto a tempo determinato a quelli a chiamata.

Vediamo allora come assumere una colf.

I documenti che la colf deve presentare al datore di lavoro per essere assunta sono:

documento d’identità

codice fiscale

documenti assicurativi e previdenziali

tessera sanitaria

documentazione sullo stato di salute

attestati professionali (se presenti)

permesso di soggiorno valido (nel caso di colf extracomunitaria)

A questo punto il datore di lavoro e la colf si accordano sulle condizioni contrattuali, vale a dire su orario, eventuale vitto e alloggio, giorno di riposo, ferie, retribuzione.

Nel contratto di assunzione della colf dovranno essere indicati questi elementi:









la data di inizio del rapporto di lavoro

la categoria in cui viene assunta la persona e la sua anzianità di servizio

la durata del periodo di prova

l’orario di lavoro

il giorno del riposo settimanale

la condizioni del vitto e dell’alloggio

la retribuzione oraria

Dunque, per quanto questa del contratto sia una cosa accessoria, è obbligatorio, invece, per il datore di lavoro, comunicare l’inizio del rapporto di lavoro all’INPS entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, anche se festivo o anche se si tratta del periodo di prova.

La comunicazione all’INPS può avvenire:

sul portale INPS accedendo con PIN, SPID, CNS, CIE seguendo il percorso servizi al cittadino – lavoro domestico – iscrizioni rapporto di lavoro

al numero verde 164 da rete fissa oppure al 06164164 da rete mobile

tramite intermediari (CAF, commercialisti, patronati)

Dopo l’iscrizione della colf, l’INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro gli avvisi di pagamento per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria effettiva.

Il datore di lavoro può pagare i contributi online, ricevendo anche delle notifiche delle relative scadenze.