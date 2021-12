Colf, chi deve controllare il green pass?

Le colf rappresentano un prezioso aiuto in casa o per l’assistenza a persone non autosufficienti ma, a partire dal 15 ottobre 2021, anche loro per poter continuare a lavorare in casa devono possedere il green pass, ossia la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (con esito negativo).

Il possesso del green pass è obbligatorio

Il possesso del green pass è obbligatorio, dal momento che la colf che non lo mostra al datore di lavoro o non lo possiede, verrà considerata assente ingiustificata e dunque sarà sospesa dalla retribuzione, dai contributi e da ogni altro emolumento (come vitto alloggio).

Se infatti si tratta di una colf convivente, questa non potrà più abitare nella casa in cui vive quando presta il proprio lavoro e, fino a che non mostri il proprio green pass al datore di lavoro, rimarrà assente ingiustificata.

Non potrà però perdere il proprio lavoro, perché la legge prevede che il lavoratore senza green pass abbia diritto a mantenere il proprio posto di lavoro.









Ma chi deve controllare il green pass nel caso di colf e lavoratori domestici?

Il datore di lavoro o colui che appartiene al suo nucleo familiare o persona delegata dal datore di lavoro deve controllare che la colf possieda il green pass e che questo sia valido.

È molto importante che avvenga questa verifica perché altrimenti il datore di lavoro rischia una sanzione da 400 a 1000 euro.

Alla colf che invece accede al posto di lavoro senza green pass, spetta una sanzione che va da 600 a 1500 euro.

Infine, con il Dl Super Green Pass è stata introdotta una novità: vale a dire che il datore di lavoro non deve controllare quotidianamente il green pass della colf dato che questa potrà consegnare al datore di lavoro una copia cartacea della propria certificazione verde.