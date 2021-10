Autocertificazione per il green pass, non ha validità        

In Italia il green pass, la certificazione che attesta di aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 o di essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi, è obbligatorio per accedere a diversi servizi e attività come:

tavoli al chiuso nei ristoranti

palestre

centri benessere

scuole e università

eventi sportivi

musei

È obbligatorio anche in alcuni luoghi di lavoro (e fra pochi giorni l’obbligo verrà esteso in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati). In molti hanno proposto l’idea di un’autocertificazione alternativa al green pass che autocertifichi l’avvenuta esecuzione del vaccino o la negatività al virus.

In realtà questa idea non è praticabile per diversi motivi ma soprattutto perché il green pass, essendo un documento digitale, è correlato ad un QR code in cui sono contenute tutte le informazioni sul soggetto in questione.

Inoltre, la certificazione verde è un documento attendibile perché rilasciato dal Ministero degli interni e dal Ministero della salute. In molti però non riescono ad arrendersi all’idea che il green pass sia obbligatorio e che non sia possibile utilizzare un’autocertificazione sostitutiva.









Infatti, negli ultimi tempi, soprattutto sul web e soprattutto dopo l’imposizione dei primi obblighi di green pass nelle attività (dal 6 agosto), stanno circolando delle finte autocertificazioni, spacciate come documenti alternativi al green pass.

Anche su Telegram la Polizia di Stato ha scoperto diversi canali in cui venivano venduti falsi green pass (provando ad utilizzare il QR code, questi non funzionavano).

La stessa truffa avviene spesso anche su whatsapp, dove si richiedono all’incirca 300 euro per ottenere dei certificati verdi falsi.

Si ricorda che queste sono delle vere e proprie truffe dato che il Ministero degli Interni e il Ministero della Salute non hanno concesso la possibilità di utilizzare un’autocertificazione in sostituzione al green pass ed è necessario dunque denunciare chiunque vendi certificazioni verdi false.