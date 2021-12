Mining, da dove si parte

Il termine mining significa “estrarre” e, nel mondo delle criptovalute, significa proprio estrarre criptovalute, cioè creare monete virtuali sfruttando la potenza di calcolo di computer e software adeguati.

A svolgere l’attività del mining sono i miner (scavatori) che dovranno ovviamente dotarsi della strumentazione adeguata per farlo, vale a dire pc e sistemi informatici molto potenti (e anche costosi).

Quindi da dove si parte per fare mining?

Prima di tutto dall’acquisto di un pc: sul mercato si sono diffusi alcuni pc per il mining abbastanza economici che, tuttavia nel lungo periodo, potrebbero divenire poco performanti.

Meglio allora dotarsi di computer più adeguati, anche se più costosi, che sicuramente permetteranno di rientrare nell’investimento fatto.









Quindi la cosa migliore è quella di cercare aziende specializzate nel fornire PC già assemblati e preposti per il mining o, nel caso di persone esperte di informatica, acquistare le singole componenti e costruirsi da soli il pc.

Poi bisognerà installare un software (ce ne sono molti gratuiti) che si occupi dell’elaborazione dei dati (alcuni esempi sono: CGMiner, EasyMiner e BFGMiner). Bisognerà poi considerare l’enorme dispendio di energia elettrica, dato che il mining ne richiede molta.

In questo caso bisognerà essere pronti a ricevere bollette molto salate (in effetti è sconsigliato fare mining in Italia proprio perché il costo della corrente elettrica qui è molto elevato).

In ogni caso, questo non vuole essere un limite per chiunque voglia iniziare questo lavoro.

Il mining pool

Un’alternativa è quella di entrare a far parte di un mining pool, vale a dire fare mining con persone di ogni parte del mondo.

In questo modo si condividono le capacità e potenze di elaborazione dei propri pc, insieme ad altre persone per raggiungere obiettivi insieme e più velocemente, oltre che condividendo le spese.

Si può entrare nei mining pool iscrivendosi a diversi portali online.