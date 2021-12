Video editing, ci sono programmi gratis? 

Il video editing è una fase molto importante nella post produzione di un video. È grazie a tutta una serie di operazioni, infatti, che il video viene ottimizzato e montato per poter essere fruito nella miglior maniera possibile. Uno strumento per lavorare online e per chi fa attività di content editor fondamentale.

Spesso si ha paura del video editing se non si è professionisti del settore, ma in realtà esistono diversi programmi gratis, intuitivi e facili da utilizzare per modificare e ottimizzare i propri video.

VSDC Video Editor è un programma di video editing gratuito che ha diverse funzionalità: permette di migliorare l’audio e gli effetti sonori, di fare tagli sul filmato, di modificare i colori ed è compatibile con molti sistemi operativi.

Poi c’è Avidemux, un programma molto performante quando si tratta di migliorare gli effetti cromatici del video e soprattutto consente di salvare il progetto di volta in volta, in modo da non dover cominciare sempre dall’inizio.









Anche Windows Movie Maker è uno strumento molto completo e gratis per editare video. Ovviamente è disponibile solo per Windows e anche coloro che non sono professionisti possono usarlo con estrema facilità.

Per coloro che possiedono Mac e dispositivi iOS

Per coloro che possiedono Mac e dispositivi iOS, un’ottima alternativa per editare video è iMovie, anch’esso molto facile da usare. Permette di inserire sottotitoli e ha molte funzioni; inoltre viene aggiornato periodicamente per un’esperienza di utilizzo sempre ottimale.

Per i principianti anche Shotcut è molto semplice da usare e consente di effettuare un editing completo del video, come tagliarlo o inserire degli effetti per rendere più personalizzato il filmato.

Lightworks, invece, è un programma per editare video in maniera professionale, per montarli e masterizzarli in diversi formati.

Le funzioni lo rendono un programma completo che permette di modificare video in diversi formati e da diversi dispositivi, Windows, Mac e Linux.

I programmi di video editing gratis sono la soluzione ideale per chi vuole modificare in maniera facile i propri video: sono completi ed intuitivi