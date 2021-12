Lo smartphone è uno strumento che non viene più solo utilizzato per fare e ricevere chiamate, per la messaggistica o per il tempo libero, ma anche per lavorare. Uno strumento indispensabile ad esempio se lavorate online e vi occorre velocità e prestazioni.

Ma quale è il miglior smartphone per lavorare? Android o Apple?

Huawei P40 Pro : ha uno schermo edge to edge curvo ed una quadrupla fotocamera con ottiche ad alte prestazioni con risoluzione fino a 50 MP. C’è anche un teleobiettivo e zoom digitale fino a 30x. È molto veloce grazie al suo processore e anche la batteria assicura di poterlo utilizzare anche un giorno intero senza problemi

Iphone 11 Pro : con Display Retina XDR che offre prestazioni grafiche di livello superiore e nitidezza delle immagini. Ha 3 fotocamere molto performanti e permette di registrare video in alta definizione a 4K fino a 60 fotogrammi al secondo con la possibilità di scegliere fra tanti filtri per la post-produzione. La sua batteria ha un'altissima autonomia. Il processore di ultima generazione permette a questo strumento di avere sempre prestazioni velocissime e riuscire a gestire o elaborare una grande quantità di dati

Samsung Galaxy Note 10+ : dotato di display Infinity-O con bordi molto fini. Il massimo della sicurezza è garantito dal lettore delle impronte digitali in dotazione: basterà appoggiare il dito sul retro dello smartphone per avere immediato accesso alle sue funzionalità. Le sue prestazioni sono elevate e veloci tanto che si può considerare un piccolo notebook. La batteria garantisce un'autonomia di oltre 11 ore senza ricarica

Oneplus 8T: possiede un display di ultima generazione e ottiche di ultima generazione. Il comparto fotografico è costituito da una tripla fotocamera che consente di scattare fotografie molto precise. È in grado di gestire qualsiasi tipologia di file, anche molto pesanti. Con i suoi 8 GB di RAM, si possono paragonare le sue prestazioni a quelle di un notebook.