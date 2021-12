Miglior smartphone per editing video: Android o Apple?

Gli smartphone sono uno degli strumenti che più utilizziamo nella vita quotidiana: per utilità (per chiamate, messaggistica), per il tempo libero (per navigare su Internet o intrattenerci sui social).

Vengono utilizzati anche per scattare fotografie e filmare video, e stanno sostituendo sempre di più le apparecchiature professionali, dato che vengono integrati con funzionalità sempre più avanzate e intelligenti. Uno strumento indispensabile per chi lavora online e ha bisogno di uno strumento veloce e agile da utilizzare.

Ma quali sono i migliori smartphone per editing video? Android o Apple?

Huawei P40 Pro , uno smartphone con uno dei miglior comparti fotografici e una batteria performante. Il Sistema Leica e il sensore da 50 MP permettono di scattare delle foto più luminose e prive di rumore anche al buio. Inoltre sono presenti anche una fotocamera grandangolare da 40MP f /1.8, un teleobiettivo da 12MP dotato di zoom ottico 5x e zoom digitale 50x e un sensore ToF per creare effetti bokeh

, uno smartphone con uno dei miglior comparti fotografici e una batteria performante. Il Sistema Leica e il sensore da 50 MP permettono di scattare delle foto più luminose e prive di rumore anche al buio. Inoltre sono presenti anche una fotocamera grandangolare da 40MP f /1.8, un teleobiettivo da 12MP dotato di zoom ottico 5x e zoom digitale 50x e un sensore ToF per creare effetti bokeh iPhone 11 Pro , dotato di una tripla fotocamera, permette di scattare delle foto perfette anche di notte (anche se manca una funzione manuale)

, dotato di una tripla fotocamera, permette di scattare delle foto perfette anche di notte (anche se manca una funzione manuale) Google Pixel 4XL , anche in questo caso la differenza la fa la fotografia notturna, permettendo di scattare foto con poca luce praticamente perfette. Non c’è l’ultra grandangolare ma in compenso i fotografi apprezzeranno il controllo dell’esposizione separato per luci e ombre

, anche in questo caso la differenza la fa la fotografia notturna, permettendo di scattare foto con poca luce praticamente perfette. Non c’è l’ultra grandangolare ma in compenso i fotografi apprezzeranno il controllo dell’esposizione separato per luci e ombre Samsung Galaxy S20 Ultra , dotato di Zoom 5x ottico, 100x digitale Display da 6,9 pollici ed una fotocamera corredata da quattro obiettivi, con un sensore da 108 MP, uno zoom periscopico da 48 MP e capacità di zoom fino a 100x. L’unica pecca è il suo costo troppo elevato

, dotato di Zoom 5x ottico, 100x digitale Display da 6,9 pollici ed una fotocamera corredata da quattro obiettivi, con un sensore da 108 MP, uno zoom periscopico da 48 MP e capacità di zoom fino a 100x. L’unica pecca è il suo costo troppo elevato OnePlus 8 Pro, dotato di fotocamere posteriori rialzate. C’è un autofocus ed una messa a fuoco precisa e immediata, in grado di seguire il soggetto in movimento (ideale se si usa lo smartphone per girare video). Inoltre possiede un zoom ottico da 3x.