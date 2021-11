Barman serve il certificato haccp?      

Il barman è colui che si occupa di preparare cocktail e long drink anche se, con un’accezione più ampia, si occupa di ogni servizio al bar (preparare caffè, cappuccini e così via).

Manipola alimenti e bevande

Nella sua attività, ovviamente, manipola alimenti e bevande e per questo motivo dovrà possedere un certificato che attesti che in questo lavoro adotta tutte le precauzioni e le norme igieniche necessarie.

In passato era sufficiente possedere il libretto sanitario, da richiedere e rinnovare ogni anno presso la ASL di competenza.

Ora invece bisogna possedere il certificato haccp, vale a dire un attestato di avvenuta formazione per addetto qualificato che manipola alimenti e bevande, da mostrare in caso di controlli da parte degli organi ispettivi.









Per ottenere il certificato haccp, il barman dovrà frequentare un corso di formazione che è necessario per poter svolgere la sua attività.

Nello specifico, quello del barman (e anche del barista) è quello che mira all’autocontrollo alimentare e alla gestione dei rischi relativi, volto alla tutela della salubrità degli alimenti somministrati (bevande ed alimenti).

Il corso mira ad impartire anche quanto concerne la sanificazione ovvero come eliminare batteri ed agenti patogeni al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Nozioni di igiene personale

Ma anche nozioni di igiene personale, sempre per limitare la contaminazione degli ambienti lavorativi in cui si lavorano gli alimenti.

Per quanto riguarda la durata, per il responsabile (il titolare dell’attività, che deve anche redigere il manuale haccp con le linee guida da seguire nel bar), il corso dura 12 ore; per colui che manipola gli alimenti, la durata è di 8 ore mentre per il somministratore, di 4 ore.

La durata del corso HCCP, comunque, varia da regione a regione, quindi bisogna informarsi. Una volta scaduto l’attestato, non bisogna frequentare di nuovo il corso ma soltanto fare un aggiornamento.

È fondamentale possedere il certificato HCCP perché, in assenza, si può incorrere in sanzioni pecuniarie molto salate, che vanno da 1000 a 6000 euro per gli operatori che somministrano cibi e bevande