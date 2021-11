Barman o bartender, che differenze ci sono?  

I termini barman e bartender vengono usati come sinonimi ed in realtà non ci sono grandi differenze fra le due parole. Però scopriamo perché esistono entrambi questi termini.

Prima di tutto va detto che il barman e il bartender si distinguono dal barista perché lavorano soprattutto di notte, e a volte anche per via dello spettacolo che offrono ai propri clienti (si pensi, ad esempio, alle acrobazie tipiche di un’altra tipologia di bartender, il flair bartender).

Al giorno d’oggi, comunque, sia il barman che il bartender sono dei professionisti completi che si occupano del servizio al bar a tutte le ore e quindi all’occorrenza sono pronti e formati per preparare un ottimo caffè o cappuccino così come anche uno smoothie o tutto ciò che il cliente richiede.

Tuttavia, nell’accezione più comune, barman e bartender sono entrambi professionisti del bar che si occupano di preparare cocktail e long drink, solo che il termine “barman” è di origine inglese mentre il termine “bartender” è di origine americana.









Sebbene il termine barman possa essere utilizzato sia per indicare professionisti uomini e donne, l’accezione femminile viene espressa anche da specifici sostantivi (Barlady o Barmaid).

Secondo alcune teorie, il termine barman è più adatto per riferirsi a quei professionisti che lavorano nei bar di grandi catene di alberghi o in bar di lunga data (che hanno una lunga storia).

Il termine bartender

Il termine bartender, invece, data la sua origine (americana, come detto), viene preferito in molte scuole di formazione italiane perché molte tecniche di miscelazione impartite provengono proprio dagli American Bar.

Secondo alcune teorie, poi, il termine bartender è più corretto per riferirsi a coloro che lavorano in pub e discoteche.

Comunque, a prescindere dal termine con cui ci si riferisce ai professionisti del bar, in ogni caso è necessario che questi abbiano le giuste competenze, siano cortesi, preparati e pronti a soddisfare le richieste dei clienti.