Affiliazioni, dove vanno inserite?

Negli ultimi anni si è diffuso un nuovo modo per guadagnare online, l’affiliate marketing. In questo processo si distinguono 3 soggetti:

il cliente, cioè colui che acquista un certo prodotto o servizio attraverso il link tracciato presente su blog, email, chat privata o sito Internet dell’affiliato

l’affiliato, cioè colui che “promuove” il prodotto o servizio sul proprio sito o blog

il commerciante o azienda, vale a dire colui che vende il prodotto e che dà all’affiliato una commissione per ogni vendita effettuata

In pratica l’affiliato inserisce dei link tracciati al sito dell’azienda o del commerciante di quel prodotto e servizio e lo fa all’interno del proprio sito Internet o blog.

È possibile fare affiliazioni anche se non si possiede un sito o un blog, ad esempio usando chat private o email.

Generalmente i link di affiliazione vengono inseriti:









in un banner nella sidebar o nel footer del sito o da qualche parte all’interno dei post

in link testuali all’interno dei post del blog (ad esempio in articoli)

Per avere successo con le affiliazioni, però, non è sufficiente solo inserire i link tracciato nel proprio sito o blog, ma è necessario generare traffico e avere un pubblico che si può indirizzare verso un altro sito (appunto quello del commerciante o dell’azienda che vende prodotti o servizi).

Per questo motivo, bisogna:

scegliere la nicchia di riferimento

parlare al proprio pubblico nel linguaggio che essi parlano

consigliare prodotti o servizi che possano risolvere problemi, “esaudire desideri” e di cui il pubblico potrebbe aver bisogno

Molto spesso è possibile trovare siti che confrontano diversi prodotti e che inseriscano i link per poterli acquistare.

Questa è una buona strategia; altrimenti si potrebbero postare articoli e contenuti che mirino ad elencare i benefici dell’acquisto di un certo prodotto o servizio per risolvere una certa problematica e inserire ovviamente il link per poterlo acquistare o per poterne usufruire.