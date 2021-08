Corso RSPP Datore di lavoro – Perché è Importante

Ogni qualvolta si viene a contatto con il mondo del lavoro, si scoprono tantissimi dettagli e conoscenze che ci sembra di non aver mai scoperto prima d’ora. Questo avviene perché molto spesso non ci si rende conto che, pur di poter vivere ogni giorno in un ambiente lavorativo il più tranquillo e sereno possibile, bisogna fare in modo che tantissimi aspetti della nostra vita lavorativa siano tenuti d’occhio e regolati.

Ad esempio, uno degli aspetti che non si dovrebbe mai trascurare nel mondo lavorativo è la sicurezza sul campo, in quanto senza di essa, ogni giorno a lavoro sarebbe una continua scommessa. Perciò, è consigliabile cercare di migliorare sotto ogni aspetto questo elemento, così da rendere l’ambiente lavorativo per qualsiasi lavoratore più sereno e sicuro. Per fare ciò, tantissimi capi di aziende oppure responsabili principali decidono di prendere in mano la situazione e iscriversi a dei corsi di formazione particolari, ovvero i corsi RSPP Datore di lavoro.

Corsi RSPP Datore di lavoro: definizione e uso

I corsi RSPP datore di lavoro sono dei corsi di formazione che i Datori di Lavoro di qualsiasi attività o azienda possono svolgere, cosicché alla fine di quest’esperienza possano ricoprire il ruolo di ‘Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione’, creando così la sigla a cui si accennava prima, ovvero RSPP. In poche parole, questo corso dovrebbe permettervi di ottenere tutte le conoscenze e competenze base, in modo tale da poter ricoprire questa figura all’interno della propria azienda e così tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Nonostante la grande importanza di questi corsi nel mondo lavorativo di un’azienda, non sempre è possibile per il datore di lavoro ricoprire questo ruolo. Infatti, affinché egli possa prendere le redini di quest’aspetto dell’azienda e diventare RSPP, è necessario seguire dei parametri ben specifici, che sono stati decisi dalla legge. In particolare, possono partecipare a questi corsi i datori di lavoro di queste aziende:









Aziende artigianali e industriali (ma solo con 30 lavoratori massimo)

Aziende agricole e zootecniche (ma solo con 30 lavoratori massimo)

Aziende della pesca (ma solo con 20 lavoratori massimo)

Altre aziende (ma solo con 200 lavoratori massimo)

Questa decisione è stata fatta pur di poter regolare e controllare la quantità di persone che decidono di svolgere questo corso e assumere questo ruolo.

È possibile immaginare come questi corsi siano gestiti specialmente dal punto di vista nazionale, creando dei programmi e delle prove da svolgere, che sono stati scelti accuratamente da coloro che hanno stabilito le leggi a riguardo, in modo tale da rendere tutti i programmi uniformi. A fine corso, vi saranno delle prove finali di tipo teorico, dove si valuteranno le conoscenze che la persona ha ottenuto dal corso e, a prova superata, i Datori di lavoro non solo otterranno la capacità di assumere il ruolo di RSPP, ma anche un attestato di partecipazione/formazione finale.

Uno dei pochi dettagli che può cambiare da studente a studente è la quantità di ore da dover svolgere per il corso, in quanto esso dipende dal tipo azienda in cui vi è il Datore di lavoro in questione e di ciò di cui si occupa. La divisione avviene in base a questi criteri:

Corso di 16 ore – se l’azienda svolge lavoro a rischio basso

Corso di 32 ore – se l’azienda svolge lavoro a rischio medio

Corso di 48 ore – se l’azienda svolge lavoro a rischio alto

Cosa si studia in un corso RSPP? Programmi generali

Come è stato accennato precedentemente, i corsi di sicurezza sul lavoro o, più specificatamente, i corsi RSPP per i datori di lavoro contengono un programma ben dettagliato e strutturato, il quale è stato definito da delle leggi specifiche. Questo succede proprio perché la sicurezza sul lavoro è un argomento estremamente importante, perciò la minima divergenza o disattenzione verso il programma e le sue regole, può risultare fatale.

Il programma che è stato stabilito legalmente per i corsi RSPP per i datori di lavoro comprende i seguenti step e argomenti da trattare:

Ambito giuridico – in questo caso, si tratterà il sistema legislativo e le diverse norme che trattano e tutelano il mondo della sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda le aziende e il loro svolgimento, sia per i datori di lavoro e i suoi dipendenti all’interno.

Ambito gestionale – questo modulo è più generico, ma anche di grandissima importanza, poiché esso regola la definizione di rischio e infortunio a lavoro, come evitarlo oppure come definirlo e tutto ciò che bisogna fare in caso si verifichi uno nel proprio ambito lavorativo. Questo quindi definisce anche l’iter da dover svolgere in caso di infortunio su lavoro, le carte legali e burocratiche, così come la gestione dell’ambiente lavorativo, così che questi rischi non avvengano più.

Ambito tecnico – questo ambito potrà risultare più specifico, in quanto si cercherà di approfondire tutti quei parametri che possono definire i concetti di rischi sul lavoro, prevenzione e infortuni, spiegando così come riconoscerli e come evitarli. In questo caso si potrà anche imparare qualcosa in più, per quanto riguarda il mondo della sorveglianza sanitaria vera e propria, così da poter capire come gestirla e organizzarla nel mondo lavorativo, in maniera efficiente.

Ambito relazionale – Questa parte del programma potrà risultare più generica, ma è altrettanto fondamentale. Essa non solo specifica le modalità in cui la comunicazione deve avvenire nel mondo del lavoro, fra le dinamiche datore di lavoro – dipendente, bensì gestisce anche le informazioni riguardante la formazione e l’addestramento dei dipendenti stessi riguardo il mondo della sicurezza e prevenzione sul lavoro. Questo elemento è importante, poiché aiuta a creare le informazioni e la conoscenza tale da poter creare un ambiente lavorativo stabile e sicuro, così da prevenire qualsiasi rischio futuro.

Il corso RSPP per Datori di Lavoro è una grandissima opportunità per poter creare dei responsabili d’azienda che siano altamente formati e organizzati, così che possano creare all’interno del loro ambiente lavorativo un’atmosfera serena e sicura. In questo modo, non solo i dipendenti all’interno dell’azienda sono più sicuri, ma possono anche lavorare meglio.