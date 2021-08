Estetista, ci sono scuole da frequentare? 

Una delle professioni più scelte da tante ragazze è quella dell’estetista, un lavoro che richiede passione, talento, precisione e determinazione. Non si tratta solo di una persona esperta di make up, ma anche di trattamenti per la pelle e per i capelli e di epilazione.

Insomma, di una professionista che deve formarsi e aggiornarsi continuamente sulle tendenze di make up, sui nuovi trattamenti e sulle tecniche più all’avanguardia.

Per diventare estetista è necessario conseguire il diploma da estetista

Dopo la scuola superiore, ci si può iscrivere ad un corso di qualifica riconosciuto dalla regione, della durata di 2 anni (1800 ore). Il percorso formativo affronta i principali trattamenti estetici:

manicure

pedicure

trucco

epilazione

massaggi

normativa legislativa e igienico-sanitaria legata alla professione

Alla fine dei due anni, l’aspirante estetista dovrà sostenere un esame teorico e pratico che, una volta superato, consente di ottenere l’abilitazione certificata allo svolgimento di questa professione in tutta Italia.









Dopo il corso biennale, si può decidere di frequentare un corso di specializzazione della durata di un anno (700 ore).

Si apprenderanno trattamenti specifici più complessi, come l’uso di alcuni macchinari per la ricostruzione delle unghie, e tutto ciò che attiene la gestione di un’attività commerciale propria.

Alla fine dell’anno bisognerà sostenere un esame teorico- pratico e, una volta conseguita la specializzazione, l’estetista può aprire la propria attività oppure diventare direttore tecnico del centro estetico di qualcun altro.

È possibile accedere all’esame finale anche senza frequentare l’intero corso di specializzazione: è necessario documentare di svolgere un’attività lavorativa continuata (e full time) come estetista, da non meno di 3 anni (negli ultimi 5) presso un centro estetico o uno studio medico specializzato.

Dopo il biennio, invece che l’anno di specializzazione, si può decidere di fare esperienza presso un’impresa di estetista.

È possibile diventare estetista anche senza frequentare alcuna scuola, ma sarà necessario aver svolto almeno 3 anni di attività qualificata dipendente presso un’estetista.