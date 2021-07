Dog sitter, come acquisire clienti

Una delle attività lavorative preferite dagli amanti dei cani è quella del dog sitter. Anche i ritmi di vita frenetici hanno fatto diventare questa professione sempre più ricercata, dato che spesso si è impossibilitati a badare al proprio cane, anche solo per poco tempo, ed è necessario affidarlo alle cure esperte e all’amore di una persona fidata.

Cosa fa il dog sitter

Il dog sitter è proprio colui che si occupa di uno o più cani, dandogli da mangiare, da bere, facendolo giocare e fare i propri bisogni.

Sebbene non ci sia un titolo di studio da possedere, può essere opportuno che il dog sitter conosca le diverse razze canine e le loro abitudini.

Per acquisire queste conoscenze è possibile frequentare dei corsi, a conclusione dei quali si conseguirà un diploma o un attestato.









È necessario poi che oltre all’amore per gli animali, il dog sitter abbia una buona forma fisica, flessibilità negli orari, voglia di stare all’aperto e passeggiare, capacità di risolvere eventuali problemi ed emergenze.

Insomma, se si possiedono tutte queste caratteristiche, quello del dog sitter è proprio il lavoro che fa al caso proprio.

Ma come acquisire clienti?

Si può iniziare a farsi pubblicità nel proprio quartiere, magari anche affiggendo dei volantini. Ancora, si può inserire il proprio annuncio sui social network, ad esempio sulle pagine Facebook del proprio comune, oppure si può creare un proprio blog o sito Internet in cui mettere in mostra le proprie qualità e la propria attività.

Esiste anche il sito Internet dogsitter.it che mette a disposizione degli utenti una pagina web in cui si potranno inserire i propri dati anagrafici e i servizi offerti, i propri dati di contatto e addirittura un mappa interattiva che mostra dove ci si trova.

In ogni caso, quando si fa il dog sitter, il consiglio è quello di comportarsi in maniera professionale con i propri clienti che non esiteranno a dare le proprie referenze ad amici e parenti, se opportuno.

Infatti il passaparola è fondamentale in questo genere di attività.