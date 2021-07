Osteopata, istituita la laurea in osteopatia

Un iter lungo iniziato nel 2018, quello che ha portato all’istituzione del nuovo corso di laurea in osteopatia.

È stato infatti approvato in Cdm il recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzione della nuova professione sanitaria di osteopatia.

Una notizia che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato con entusiasmo: “È un momento importante per tanti professionisti e per quei cittadini che hanno bisogno delle loro prestazioni”.

Nell’accordo si definisce:

la figura e il profilo professionale dell’osteopatia, cioè quel professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico

del professionista le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento nonché gli ambiti di attività e competenza (l’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico)

Inoltre, si rimandano a un successivo accordo, da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.









Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Dunque, da ora in poi osteopatia sarà un corso di laurea e rientrerà nelle professioni sanitarie.