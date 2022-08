Ingegneria gestionale: tutto quello che devi sapere per intraprendere questo percorso

Il corso di laurea in ingegneria gestionale offre ai laureati la possibilità di formarsi per lavorare in contesti lavorativi dinamici, che spaziano dal ramo pubblico a quello privato. L’obiettivo del corso è quello di offrire allo studente tutte le conoscenze idonee a risolvere e gestire problematiche tecnologiche, organizzative e processuali interne a organizzazioni, aziende e amministrazioni.

Cosa offre il piano di studio?

La laurea in ingegneria gestionale ha un piano di studi variegato, grazie al quale i laureati sviluppano una buona padronanza scientifica ed ingegneristica, utile a trovare rapidamente un impiego, soprattutto in ambiti industriali e produttivi.

Con la laurea in ingegneria gestionale, il piano di studi permette di apprendere tematiche che spaziano dall’economia circolare agli applicativi industriali con approcci metodologici tecnico-operativi e teorici.









Il percorso formativo consente all’allievo di apprendere nozioni e competenze tecnologico-scientifiche applicabili nel settore dell’ingegneria industriale. Inoltre permette di acquisire le capacità necessarie a lavorare in ambito di gestione e progettazione preliminare in campo industriale. Infine, prepara gli studenti ad analizzare e gestire impianti, sistemi e processi in ambito industriale.

All’interno del piano di studi in ingegneria gestionale, infatti, figurano insegnamenti come analisi, chimica, matematica ma anche informatica, diritto delle imprese ed economia aziendale. Lo studente conoscerà le nozioni di disegno tecnico industriale, applicherà sistemi di gestione e organizzazione aziendale e apprenderà i metodi di pianificazione energetica, anche in lingua inglese.

Quali sbocchi occupazionali offre?

Gli sbocchi occupazionali di questo corso di laurea sono molteplici. Le conoscenze acquisite durante gli studi, infatti, permettono di trovare collocazione in ambiti differenti tra cui progettazione, produzione, gestione, consulenza, analisi del rischio, sicurezza e prevenzione. La laurea in ingegneria gestionale permette di avviare una carriera in proprio o di prendere parte a concorsi e selezioni presso aziende private e organizzazioni pubbliche.

Cosa è importante sapere prima di iscriversi?

Per accedere a questo corso di laurea occorre, innanzitutto, un diploma di scuola secondaria superiore o equipollente e una formazione scolastica che propenda verso materie come matematica e fisica. Anche chi ha seguito studi obbligatori umanistici può frequentare con successo questo corso di laurea, a patto che sia consapevole circa la netta preponderanza di materie scientifiche da affrontare.

Non ci sono particolari soft skill da segnalare

Tempo fa si riteneva che solo chi fosse spiccatamente bravo in matematica o fisica potesse affrontare corsi di studio come quello in ingegneria gestionale. Oggi, invece, l’approccio all’insegnamento è cambiato e moltissime università offrono corsi di livello zero da frequentare prima di approcciarsi a discipline come analisi e chimica.

Inoltre gli attuali trend in didattica promuovono l’integrazione degli studenti, offrendo loro strumenti e metodi che permettano a tutti di completare con successo il corso di studi. Chiaramente bisogna pur sempre avere un minimo interesse o una predilezione per le materie scientifiche, che sono alla base del corso di studi in ingegneria gestionale.

Infine, il corso di studi in ingegneria gestionale permette di partecipare ad esperienze formative extra, come gli stage finalizzati a inserire i giovani nel mondo del lavoro. Queste attività sono utili a far incontrare giovani e aziende per velocizzare l’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto entro i primi 12 mesi dal conseguimento della laurea.