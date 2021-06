Covid manager, quanto guadagna questa nuova figura professionale

Dal 15 giugno sarà finalmente possibile di nuovo lo svolgimento di cerimonie (come battesimi, comunioni o matrimoni) oppure prendere parte ad eventi come congressi.

Fra le regole stabilite per limitare le occasioni di contagio del virus, c’è quella che gli ospiti devono mostrare il greenpass, vale a dire una documentazione che attesti che hanno completato il ciclo di vaccini anti Covid (due dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna e una per Johnson&Johnson) oppure che hanno avuto il Covid e sono guariti (con certificazione rilasciata da Asl o medico di base) oppure che abbiano ottenuto esito negativo al tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia.

Ma fra le novità più importanti

Ma fra le novità più importanti c’è sicuramente l’istituzione di una nuova figura professionale, peraltro già presente in molte aziende, quella del Covid manager, colui che si occuperà di supervisionare che tutti (invitati e lavoratori) rispettino le norme di sicurezza anti Covid.

Per fare questo, il Covid manager deve avere una formazione precisa che potrà acquisire partecipando a dei corsi di formazione.









Qui apprenderà, fra le altre cose:

quanto attiene la normativa legata all’emergenza sanitaria e il protocollo di prevenzione

come si gestisce il rischio e le responsabilità civili e penali per comportamenti incauti da parte del gestore/dipendente di un’attività

come si valutano eventuali rischi nelle strutture adibite al pubblico

le diverse modalità di contagio, curva epidemiologica e norme per limitare i casi

Gli sbocchi lavorativi, dopo aver frequentato uno di questi corsi, sono molto interessanti. Si tratta di un professionista che sarà molto presente durante matrimoni e altre cerimonie ed eventi.

Pur non sapendo quanto guadagna precisamente un Covid manager, possiamo rifarci allo stipendio di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di cui di solito si avvalgono le aziende) che percepisce circa 39 mila euro l’anno o 20 euro l’ora.

Alcune stime dicono che il Covid manager verrà retribuito dai 27 mila ai 50 mila euro l’anno.