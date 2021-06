Covid manager, di cosa si occupa

Dal 15 giugno 2021 riprenderanno finalmente gli eventi (come i congressi) e le cerimonie (come battesimi, comunioni, matrimoni).

Data l’emergenza Coronavirus, sono state emanate delle regole da seguire per far sì che lo svolgimento di questi eventi avvenga in sicurezza sia per coloro che lavorano sia per gli invitati a queste cerimonie.

Fra le novità c’è sicuramente la nascita di una nuova figura professionale, il Covid manager, colui che in pratica si dovrà assicurare che lo svolgimento della festa avvenga nel pieno rispetto della normativa anti Covid vigente.

È previsto, infatti, che gli organizzatori della festa individuino un Covid manager “per verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano sempre indossate quando previsto”.









Il Covid manager dovrà anche conservare per 14 giorni l’elenco degli ospiti alla festa così che, in caso di positività, si possa favorire il tracciamento.

A coadiuvare il Covid manager dovranno essere predisposte delle figure di supporto per garantire un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti.

Ma di cosa si occupa nello specifico il Covid manager?

Per prima cosa dovrà verificare la corretta esecuzione delle procedure di igienizzazione degli ambienti e controllare che nel locale siano presenti la segnaletica per il distanziamento, le barriere di plexiglas nei luoghi in cui è necessario (reception, bar e area buffet) e i dispenser di igienizzante.

Inoltre dovrà controllare che il personale dell’hotel o ristorante e gli ospiti presenti al suo interno osservino tutte le norme di sicurezza (ad esempio, evitino assembramenti e tengano la mascherina ogni volta che ce ne sia bisogno).

Data la grande richiesta di questa nuova figura professionale, sono diversi i corsi di formazione a cui si può prendere parte per diventare Covid manager, non solo per cerimonie ed eventi.

Questa figura è infatti sempre più richiesta anche da molte aziende che hanno bisogno di un professionista che supervisioni che tutti rispettino le norme anti Covid.