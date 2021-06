Covid manager, come diventarlo

Una delle figure professionali nata con l’emergenza Coronavirus è quella del Covid manager, colui che dovrà assicurarsi che lo svolgimento della festa avvenga nel pieno rispetto della normativa anti Covid vigente.

È proprio con la ripresa di eventi (come congressi) e cerimonie (come battesimi, comunioni, matrimoni) che questa figura diviene fondamentale.

È previsto, infatti, che gli organizzatori della festa individuino un Covid manager “per verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano sempre indossate quando previsto.”









Il Covid manager dovrà anche mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni così che, in caso di soggetti risultati positivi, si possa favorire il tracciamento di chi è stato a contatto con loro.

Dovrà poi:

verificare la corretta esecuzione delle procedure di igienizzazione degli ambienti

controllare che nel locale siano presenti la segnaletica per il distanziamento, le barriere di plexiglas nei luoghi in cui è necessario (reception, bar e area buffet) e i dispenser di igienizzante

supervisionare che il personale dell’hotel o del ristorante e gli ospiti presenti rispettino le norme di sicurezza, evitando assembramenti e indossando le mascherine ogni volta che sia previsto

Dato che questa figura è così richiesta, come si diventa Covid manager?

Attualmente si può prendere parte a diversi corsi di formazione, anche online, che hanno l’obiettivo di far approfondire conoscenze, competenze e responsabilità che devono avere coloro che svolgono funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anticontagio da Covid-19.

I corsi di formazione disponibili sono soprattutto rivolti a datori di lavoro o a figure manageriali già presenti all’interno dell’azienda.

A questo proposito, la figura del Covid manager non è obbligatoria per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare, ma è estremamente consigliata nei contesti produttivi e commerciali in cui lavorano molte persone.

Quindi è possibile che anche per i matrimoni o gli eventi, il Covid manager venga individuato tra le persone che già lavorano all’interno del locale in cui si terranno i festeggiamenti.