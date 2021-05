Fondi europei 2021, quali requisiti servono

I fondi europei 2021 rappresentano un mezzo di sostegno importante per gli enti del territorio nei processi di sviluppo e innovazione.

I fondi possono essere diretti

Possono essere diretti, cioè erogati e gestiti direttamente dalla Commissione Europea o dalle Agenzie Nazionali, come l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive) o l’ANG, e a loro volta:

intracomunitari , che coinvolgono i Paesi membri dell’Unione

di cooperazione esterna, che promuovono la cooperazione dei Paesi membri con Paesi terzi rispetto all'Unione

Per il periodo 2021-2027 vengono proposti i grants, delle sovvenzioni economiche che vengono assegnate alle imprese in base ad una call for proposal.

Sono delle forme di co-finanziamento poiché non coprono tutti i costi di gestione del progetto ma solo una parte.









Chiunque voglia usufruire di questo tipo di sovvenzione, può candidarsi solo dopo che è stato emanato l’“invito a presentare proposte”.

Ci sono poi gli appalti attivati dalle istituzioni europee verso le imprese per l’acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda i requisiti da rispettare, il primo riguarda la natura del progetto.

Per richiedere i fondi diretti europei 2021 è necessario creare un partenariato transnazionale: il progetto che si presenta deve coinvolgere aziende o enti con sede in almeno due Stati dell’Unione Europea.

Inoltre è necessario avere un capitale da investire per sostenere il progetto, dato che questo tipo di fondi non coprono mai il totale delle spese.

I fondi europei 2021 possono essere anche indiretti, che finanziano progetti legati al territorio e sono erogati dalla Commissione Europea, decisi e indetti dai singoli Stati e dalle singole regioni.

Esiste il:

fondo europeo di sviluppo regionale

fondo sociale europeo

fondo europeo per lo sviluppo rurale

fondo di coesione

fondo europeo per gli affari marittimi e pesca

Una volta che la Commissione Europea definisce gli obiettivi da raggiungere, gli Stati membri creano una strategia che si esplicherà nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR).