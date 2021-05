Marketing, le figure più richieste in questo settore

Oggi molte delle figure professionali più richieste nel mondo del lavoro sono quelle che appartengono al mondo del marketing, come:

Senior social media specialist

Colui che si occupa di gestire la comunicazione con le community dei social network, elaborando delle campagne di comunicazione ad hoc per il proprio pubblico, sulla base degli obiettivi dei social.

Brand Ambassador

Il professionista del marketing che rappresenta l’immagine del brand o di un prodotto.









Content manager

Quel professionista che si occupa di gestire i contenuti che verranno pubblicati sui social media, sul blog o sul sito dell’azienda, elaborando il calendario editoriale. Deve avere competenze di copywriting (scrittura persuasiva e creativa) e di SEO.

SEO e SEM specialist

Sono le figure specializzate nello studio degli algoritmi dei motori di ricerca, sempre in costante mutamento. Le aziende vogliono sempre più posizionarsi in alto e quindi sono alla ricerca di professionisti che conoscano e abbiano esperienza in queste aree e che sappiano come far piazzare i siti Internet delle aziende più in alto e renderli più visibili ai naviganti.

Community Manager

Una delle figure più richieste al giorno d’oggi. Si occupa di gestire le crisi, le critiche o le domande più scomode sui social network.

Digital strategist

Come dice il nome stesso, si tratta di quel professionista che si occupa di definire le strategie di comunicazione e i relativi strumenti sulla base degli obiettivi della comunicazione e dei pubblici di riferimento.

E-commerce manager

Sempre più aziende decidono di aprire degli shop online e questa figura si occupa appunto di gestire e supervisionare il team di sviluppatori web dell’e-commerce, ma anche della comunicazione e della gestione dell’e-commerce, integrandolo con l’eventuale negozio tradizionale.

Lavorare nel mondo del marketing è un’opportunità davvero ghiotta per i giovani che cercano lavoro. Il consiglio è quello di formarsi adeguatamente (magari frequentando dei master accreditati) e di aggiornarsi continuamente, dato che il mondo del marketing è sempre in mutamento.