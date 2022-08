Caporalato, una piaga sul lavoro 

Il caporalato è una piaga sul lavoro che tocca principalmente il sud Italia ma in genere tutta l’Italia, e non solo in estate (quando il lavoro agricolo è più importante) ma in tutte le stagioni.

Sì, perché questo triste fenomeno riguarda soprattutto i braccianti impiegati nel settore agricolo ma anche altri lavoratori sfruttati nei settori dei trasporti, della logistica o dei cantieri edili.

Il caporalato si sostanzia in forme illegali di intermediazione

Il caporalato, infatti, si sostanzia in forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera.

Un soggetto, detto caporale, si occupa di raccogliere la manodopera: si tratta quasi certamente di donne o uomini disoccupati con moglie e bambini ma soprattutto di cittadini extra comunitari.









Infatti, con l’aumento dei flussi migratori dell’ultimo decennio, sono sempre più cittadini stranieri a fungere da manodopera a bassissimo costo e ad accettare di lavorare a condizioni pessime pur di poter sopravvivere e rimanere in Italia.

Inoltre, la maggior parte degli illeciti di caporalato si sostanzia nel settore agricolo proprio perché caratterizzato dalla stagionalità e quindi da contratti di breve durata.

I diversi soggetti raccolti dal caporale vengono poi smistati fra i vari campi e cantieri e il caporale contratta un prezzo per la manodopera con le aziende.

Di questo prezzo, gran parte dei proventi rimangono al caporale mentre ai braccianti o ai lavoratori sfruttati arriva ben poco in tasca, nonostante le tante ore passate a lavorare in condizioni disumane.

Quello che rende il caporalato una vera piaga

Quello che rende il caporalato una vera piaga sul lavoro è proprio il fatto che va a ledere qualsiasi norma e diritto dei lavoratori, come ciò che riguarda le ore lavorative, i contributi previdenziali e i minimi salariali, ma anche la salute e la sicurezza sul lavoro.

I lavoratori sono infatti spesso costretti a lavorare forzatamente e sotto violenza, senza pause, acqua e cibo, magari per 12 ore costanti sotto il sole di luglio ed agosto nei campi, per una paga da fame.