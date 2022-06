Print on demand, quali piattaforme esistono?  

Il Print on demand (POD), come il dropshipping, è un modello di business in cui si demanda ad un fornitore esterno la produzione e la logistica dei prodotti che si vendono. Lavorare online non è mai stato così facile con un’attività creativa e molto soddisfacente.

In pratica è sufficiente aprire lo shop online o il marketplace, quindi personalizzare i prodotti (occupandosi da soli del design oppure facendolo fare da artisti professionisti).

Quindi aggiungere i prodotti al proprio negozio online e scegliere il fornitore che si occupi della produzione, dell’imballaggio e della spedizione dei prodotti.

Vediamo quali piattaforme di Print on demand esistono.

La prima è Printful che si può collegare a store come Shopify, Etsy, Amazon, Ebay, Wish o ad altri shop online. La spedizione in Italia va dai 3 ai 7 giorni, avendo magazzini sia negli USA che in Europa.









Poi c’è Printify che si può collegare con il proprio store Shopify, Etsy, Ebay oppure il proprio blog (ma non con Amazon).

La qualità dei prodotti (più di 300) è molto elevata ma ha tempi di spedizione più elevati rispetto a Printful.

Poi c’è Teechip, la piattaforma di Print on demand che ha i prezzi più competitivi e che si può usare senza dover collegare esclusivamente uno o più store di terze parti.

È l’ideale se si vuole iniziare a guadagnare con il Print on demand senza investire un soldo iniziale.

Ancora, Hoplix che ha un’ampia offerta di prodotti da personalizzare e con cui è possibile sia creare uno store personalizzato gratuito che integrarlo con Shopify, Amazon e altre piattaforme esterne.

Infine Teespring che offre la possibilità di creare gratuitamente uno store interno ma di contro ha prezzi più alti rispetto ai competitors.

Ognuna di queste piattaforme ha i suoi pro e i suoi piccoli contro ma di base sono tutte perfette per iniziare a guadagnare con il Print on demand in maniera facile, veloce e conveniente.