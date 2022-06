Vendere corsi online, quale piattaforma utilizzare   

Per imparare a suonare uno strumento o una nuova lingua, per imparare a vincere la timidezza o a parlare in pubblico, per tornare in forma: questi sono solo alcuni dei corsi online disponibili sul web con cui si può imparare qualcosa di utile semplicemente stando in casa.

Chiunque abbia un talento particolare o qualcosa da insegnare, può farlo vendendo corsi online e, di conseguenza guadagnare avviando un’attività di lavoro online.

Si può aprire un proprio sito Internet e vendere il video corso oppure venderlo su delle piattaforme che si occupano appunto di vendere corsi online di diversi argomenti.

Vediamo quali piattaforme usare.

La prima piattaforma è Podia, molto semplice da usare, permette di vendere corsi, abbonamenti, download e webinair (collaborando con YouTube Live e Zoom), anche con diversi piani di abbonamento.









Poi c’è Thinkific, dalla dashboard molto intuitiva e con la possibilità di assistenza illimitata ogni volta che si vuole (via e-mail, chat o anche telefonicamente).

Ancora LearnWorlds, la cui praticità è legata al fatto che non ci sarà bisogno di altri software per creare video o pagine, dato che sono presenti molti temi preimpostati che si possono personalizzare, pubblicare e far fruire al pubblico, scegliendo il piano di pagamento che si preferisce.

Passiamo poi a WiZiQche si basa sull’utilizzo di un Cloud.

Grazie a questo software si possono vendere corsi online o persino creare una vera e propria scuola digitale.

In più si può integrare con numerose piattaforme.

Poi c’è Ruzuku, adatta anche ai principianti data la semplicità di utilizzo o, ancora, Accademia Delle Mie, altamente professionale per creare e vendere corsi online, anche tramite abbonamenti, che può essere integrata con altre piattaforme e che da la possibilità di creare una sezione dedicata alla chat, consentendo al docente di monitorare costantemente i propri studenti, sottoporre loro delle prove e dare valutazioni