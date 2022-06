Vendere corsi online, occorre una partita iva? 

Al giorno d’oggi chiunque può imparare a cucinare, una nuova lingua, fare ginnastica o yoga grazie ai corsi online. Sono diverse le piattaforme che vendono corsi online e chiunque può aprire il proprio sito e vendere il proprio corso online per insegnare qualcosa oppure dare “valore” al proprio pubblico. Un lavoro online che può dare molte soddisfazioni.

Per farlo, però, è necessario aprire la Partita IVA (tranne piccole eccezioni).

Perché serve?

Perché chi vende corsi online è equiparabile ad un e-commerce e quindi come tale bisogna mettersi in regola con il fisco per prevenire controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ed eventuali sanzioni.

Nello specifico la vendita di corsi online rientra nell’e-commerce diretto perché avviene la cessione virtuale di un servizio formativo tramite il web.









Esistono 3 possibilità per vendere corsi online.

La prima è su marketplace (cioè piattaforme conosciute come Amazon o e-bay), in cui questi ultimi fungono da intermediari alla vendita, in relazione alla quale viene richiesta, in genere, una commissione per ogni transazione eseguita.

La seconda è quando i corsi online sono venduti all’estero e bisogna distinguere fra:

cliente titolare di Partita IVA o senza partita IVA

clienti che si trovano in un Paese europeo o extraeuropeo

clienti con Partita IVA che si trovano in un Paese dell’Unione Europea

clienti senza Partita IVA che appartengono ad un Paese extraeuropeo

Infine, nel caso della vendita occasionale di corsi online, non c’è bisogno di aprire la Partita IVA perché si tratta di una prestazione occasionale.

In questo caso bisogna certificare i proventi tramite una ricevuta o quietanza di pagamento (la ricevuta deve contenere l’indicazione precisa dei dati del venditore e dell’acquirente, la descrizione del servizio venduto, l’importo percepito, l’indicazione che si tratta di un corrispettivo relativo a vendita online occasionale, la sottoscrizione e l’indicazione della data).

Se, invece l’attività è esercitata in maniera continuativa e professionale nel tempo, è necessario aprire la Partita Iva, scegliendo tra regime ordinario o forfettario.