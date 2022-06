Assegno unico, quando sarà erogato?     

L’assegno unico e universale è detto così perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico e perché ingloba al suo interno tutte le altre misure a sostegno della famiglia come il Bonus premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani), l’assegno di natalità (Bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Hanno diritto all’assegno unico i nuclei familiari:

per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza)

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché:

frequenti un corso di formazione o professionale o universitario

svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui

sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego

svolga il servizio civile universale

per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

Può presentare la domanda di assegno unico uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso. Era possibile presentarla sin dal primo gennaio 2022: in questo caso l’assegno viene versato per un anno a partire da marzo 2022, fino a febbraio 2023.

Chiunque presenti la domanda entro il 30 giugno, si vedrà comunque riconosciuto l’assegno a partire da marzo.

Invece per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.









Quanto all’erogazione, per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti hanno cominciato ad essere erogati dalla seconda metà di marzo.

Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento è stato effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo