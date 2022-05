Tecnico del suono, come diventarlo: cosa c’è da sapere

Il tecnico del suono (anche detto “fonico”) è un professionista che può lavorare in diversi contesti: teatro, cinema, televisione, concerti, festival, fiere, musei, sfilate di moda, conferenze, congressi, eventi in genere.

Il suo scopo è quello di gestire i suoni

Il suo scopo è quello di gestire i suoni in modo che arrivino al pubblico nella migliore forma possibile, qualsiasi sia l’evento o la circostanza in cui vengono emessi.

Inoltre si occupa di allestire la strumentazione necessaria per registrare ed elaborare suoni, oltre che della post produzione.

Chiunque abbia intenzione di diventare tecnico del suono, deve quindi avere “orecchio” e una certa sensibilità musicale e per gli audio, in quanto deve saper esprimere con i suoni quello che il regista o il musicista vuole comunicare al pubblico.









Per questo motivo, per diventare tecnico del suono, bisogna avere delle competenze sia teoriche che pratiche in materia di:

acustica

storia della musica

tecniche di montaggio

tecniche di post produzione degli audio

tecniche e tecnologie di amplificazione, diffusione, ripresa e registrazione audio

informatica musicale

Queste conoscenze e molte altre si possono apprendere in corsi di formazione per tecnico del suono offerti da accademie e teatri (come quello di Tecnologia del suono del Teatro alla Scala) oppure in corsi di laurea (anche se attualmente in Italia sono pochi).

Uno di questi è il corso di laurea in inglese

Uno di questi è il corso di laurea in inglese che si tiene alla sede di Cremona del Politecnico di Milano: il corso si chiama Music and acoustic engineering.

Oppure si possono seguire master universitari specifici come quello in Ingegneria del suono e dello spettacolo dell’Università Tor Vergata di Roma o il Corso di perfezionamento in Ingegneria del suono dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Oltre ai corsi, è molto importante l’esperienza pratica, anche affiancando dei professionisti del settore, magari durante degli stage o come microfonisti.