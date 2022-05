Tecnico del suono, che tipo di lavoro è?   

Il tecnico del suono è un professionista che lavora con l’audio in diversi contesti: al cinema, durante i concerti o gli spettacoli dal vivo, a teatro, per la televisione ma anche in altri ambienti come nelle sale stampa, nei tribunali, negli impianti sportivi, nei musei o nelle sedi istituzionali.

Una professione molto complessa

Una professione molto complessa che, oltre ad avvenire in diversi ambienti, consta di diverse fasi:

1- ripresa del suono

2- registrazione del suono (composta da mix, cioè la miscelazione dei suoni provenienti dalle diverse sorgenti, e mastering, per ottimizzare l’acustica dell’audio prodotto)









3- editing, vale a dire la post produzione dell’audio generato nelle prime due fasi

In quest’ultima fase il tecnico del suono verificherà che la qualità dei suoni registrati sia congrua con gli scopi che sono stati dati (ad esempio dal regista o dal musicista), eliminando eventuali interferenze e rumori.

Se richiesto, il tecnico del suono integrerà effetti sonori e suoni campionati o l’eventuale doppiaggio o, ancora, sincronizzerà audio e video (anche in collaborazione con il video maker).

A seconda delle fasi in cui si specializzerà, il tecnico del suono potrà divenire fonico di sala, fonico di palco, fonico di presa diretta, PA man, fonico di messa in onda, fonico di studio, microfonista, fonico di missaggio, fonico di doppiaggio, fonico di registrazione degli effetti speciali, music editor e molto altro.

Quindi potrà lavorare:

in ambienti interni , vale a dire ambienti chiusi come sale da concerto, auditorium, teatri, set cinematografici e televisivi, studi radiofonici, musei, discoteche, centri congressi; in questo caso il suo compito è quello di produrre le condizioni acustiche ottimali per la cattura, la diffusione e la registrazione dei suoni

, vale a dire ambienti chiusi come sale da concerto, auditorium, teatri, set cinematografici e televisivi, studi radiofonici, musei, discoteche, centri congressi; in questo caso il suo compito è quello di produrre le condizioni acustiche ottimali per la cattura, la diffusione e la registrazione dei suoni in ambienti esterni, quindi in eventi all’aperto come concerti, festival, manifestazioni, sfilate di moda; il tecnico del suono, in questo caso, dovrà assicurarsi che l’impianto di amplificazione sia ben regolato e limitare le interferenze di rumori che possano disturbare la cattura e la registrazione dei suoni