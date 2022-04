Top e Flop del campionato di Serie A 2021 – 2022 nelle ultime 15 giornate

Il campionato è ormai agli sgoccioli e le prossime gare saranno determinanti per quanto riguarda i top e flop degli obiettivi stagionali fissati da ciascuna squadra a inizio campionato.

Analizzando statisticamente la situazione nelle ultime 15 gare, è possibile comprendere le squadre che sono riuscite a volare alto e quelle che sono scivolate in basso nella parte centrale del campionato, frammento che rimane il più difficile da gestire per via delle coppe nazionali e internazionali, le pause e altri fattori straordinari.

Juventus al top per stato di forma generale

Nelle ultime 15 gare complessive, la Juventus è la squadra più in forma del campionato con 34 punti messi in cassaforte: 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, quella tanto discussa contro l’Inter (dove è accaduto davvero di tutto, come mostrano gli highlights della gara).









Lazio flop in trasferta, top per stato di forma generale

Al secondo posto per stato di forma generale nelle ultime 15 gare disputate c’è la Lazio di Sarri, che in 15 gare ha messo a segno 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 30 punti con 31 gol segnati in queste gare. Se lo stato di forma generale è al top, le statistiche delle gare in trasferta mostrano un pesante flop con appena 21 punti guadagnati nelle ultime 15 partite disputate all’Olimpico.

Inter al top nelle gare in casa

Sono tantissimi i siti come NetBet scommesse online che danno i Nerazzurri come favoriti alla vittoria Scudetto, tuttavia, la banda di Inzaghi macina punti principalmente a San Siro. Nelle ultime 15 gare disputate al Meazza sono 33 i punti messi in cassaforte con 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte contro Sassuolo e Milan, che hanno rallentato il cammino verso la vittoria del Tricolore.

Milan e Roma flop in casa

Paradossalmente, Diavoli e Lupi non stanno sfruttando a fondo il fattore casalingo. Nelle ultime 15 gare nei rispettivi stadi a Milano e Roma, i punti accumulati dalle due squadre a San Siro e all’Olimpico sono 28, così divisi: 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Anche i gol sono pochi, la Roma ne ha segnati soltanto 20 e il Milan 19, come dimostra la recente crisi che ha colpito i Diavoli sotto porta, che hanno terminato le ultime 5 gare in Under 2.5, partite disputate sia in casa che in trasferta.

Napoli al top in trasferta, flop in casa

Anche per il Napoli di Spalletti la situazione è sempre più paradossale, nelle ultime 15 gare al Diego Armando Maradona sono soltanto 26 i punti guadagnati con 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Se in casa gli Azzurri stanno floppando, in trasferta sono la squadra più forte in assoluto nelle ultime 15 gare disputate. I punti messi in cassaforte fuori casa sono 34 con 10 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, al pari con il Milan ma con una migliore differenza reti. Lo scontro finale per lo Scudetto, si preannuncia sempre più interessante.