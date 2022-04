Reddito di cittadinanza, cosa succede se lo percepiamo illecitamente

Fra le misure previste dal nostro Governo come contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale c’è il Reddito di cittadinanza, un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, che è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.

Per poter richiedere e quindi ottenere il Reddito di cittadinanza è necessario possedere determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ma anche requisiti economici (come un certo valore ISEE, un certo valore del patrimonio mobiliare e immobiliare e del reddito familiare).

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito del Reddito di cittadinanza, presso i CAF o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Ovviamente, a determinate circostanze, il beneficio del Reddito di cittadinanza può decadere.









Ma cosa succede se si percepisce illecitamente il Reddito di cittadinanza?

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del Reddito di cittadinanza equivale a una prima richiesta.