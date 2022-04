Freelance, dove acquistare corsi online    

Lavorare senza vincoli, quando, dove e come si vuole: questo significa essere un freelance. Ma vuol dire anche avere competenze, sapersi organizzare, essere concentrati e motivati, avere capacità di problem solving, relazionali e comunicative.

Un freelance ricerca da solo i propri clienti

E poi, dato che un freelance ricerca da solo i propri clienti e da solo pianifica il proprio lavoro, è ancora più importante per lui acquisire competenze e aggiornarsi costantemente.

Può farlo anche attraverso dei corsi online: vediamo dove acquistarli. Attualmente sul web sono disponibili diverse accademie e piattaforme di corsi online.

Sarà sufficiente scegliere il corso più in linea con le proprie esigenze e acquistarlo, in modo da poterlo seguire da casa propria (o da qualsiasi posto si voglia) al proprio ritmo, usando semplicemente un dispositivo elettronico (tablet, smartphone o pc).









Seguire dei corsi online è per il freelance un’opportunità per aggiornarsi e aumentare le proprie competenze, gestendo in maniera flessibile lo studio e la propria attività lavorativa.

Alcuni dei corsi migliori per freelance sono quelli di lingue (che possono servire per acquisire clientela straniera) oppure di marketing (per poter sviluppare delle strategie che consentano loro di farsi conoscere da altri potenziali clienti).

Ancora, si possono seguire corsi di social media manager oppure di scrittura web o ancora corsi per imparare a fare le fatture elettroniche o per conoscere le principali norme fiscali e contabili (dato che il freelance si occupa autonomamente anche di questi aspetti).

Ma in realtà esistono corsi online ormai di qualsiasi disciplina e, in base al proprio settore di riferimento, si potrà scegliere quello più in linea con le proprie passioni o con i propri interessi.

Per chi invece è all’inizio con la propria attività da freelance, esistono anche corsi per iniziare, in cui si imparerà ad esempio a capire cosa vogliono i clienti, come e dove trovarne di nuovi, come gestire i propri clienti e i propri progetti, come organizzare il proprio tempo e gestire il lavoro.