Freelance, come aumentare le skills 

Al giorno d’oggi sono tantissimi i giovani che lavorano come freelance, vale a dire in maniera indipendente e senza vincoli formali di subordinazione, organizzando in autonomia il proprio lavoro, quando, come e dove farlo.

Un tipo di lavoro, quello dei freelance, che ha il vantaggio di essere molto flessibile, ma anche diversi svantaggi: trovare i clienti, occuparsi degli aspetti fiscali e burocratici, lavorare spesso da casa non riuscendo più a distinguere fra lavoro e tempo libero e spesso dovendo condividere gli spazi con i propri familiari o coinquilini.

In ogni caso, per diventare un freelance di successo, occorre possedere delle capacità e delle abilità.

Vediamo come aumentare le skills.

Prima di tutto bisogna distinguere fra le hard skills, quelle misurabili e quantificabili, e le soft skills, vale a dire le capacità relazionali e comportamentali con colleghi, clienti e così via.









Un buon freelance, dovrebbe avere:

autonomia , dato che il suo lavoro si svolge in maniera indipendente da superiori o da altre persone, un freelance deve saper portare a termine ogni lavoro e progetto da solo

autonomia , dato che il suo lavoro si svolge in maniera indipendente da superiori o da altre persone, un freelance deve saper portare a termine ogni lavoro e progetto da solo

autostima , cioè la capacità di credere in se stessi e nelle proprie capacità, questo soprattutto all'inizio quando bisognerà trovare dei clienti ma anche nel corso del proprio lavoro, quando saranno inevitabili dei momenti di scoraggiamento

adattamento , la capacità di adeguarsi a diversi contesti lavorativi, a progetti diversi e che potranno avere difficoltà differenti nonché a clienti sempre più esigenti

capacità di gestione dello stress , una skill davvero importante per il freelance che dovrà da solo darsi la giusta motivazione a perseguire un lavoro anche quando la scadenza si avvicina e anche quando ci sono imprevisti che potrebbero causare tensione e stress

capacità di organizzazione , in realtà questa skill è una delle più importanti per un freelance dato che senza saper gestire il tempo e pianificare il lavoro, non sarà possibile raggiungere i propri obiettivi

, in realtà questa skill è una delle più importanti per un freelance dato che senza saper gestire il tempo e pianificare il lavoro, non sarà possibile raggiungere i propri obiettivi problem solving, si intende la capacità di riuscire a risolvere brillantemente dei problemi, cioè di saper intervenire in caso di imprevisti, senza darsi per vinti