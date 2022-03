Ferie, possono essere donate ad un altro lavoratore?    

Le ferie sono un periodo di astensione dal lavoro che spettano di diritto ad ogni lavoratore ogni anno; un periodo che serve per ricaricarsi psicologicamente e fisicamente e per potersi dedicare alle proprie relazioni e alla propria famiglia.

Ogni anno ad un lavoratore spettano 4 settimane di lavoro, da fruire nel seguente modo:

2 settimane di ferie nel corso dell ’ anno di maturazione

2 settimane di ferie entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione

Tuttavia anche in Italia è possibile rinunciare alle proprie ferie per donarle ad un altro lavoratore: si tratta delle cosiddette “ferie solidali”, introdotte nel 2015 con il Jobs Act.

A chi si possono donare le proprie ferie?

Prima di tutto è necessario che i lavoratori (sia colui che dona le ferie che colui che le riceve) siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, anche se non appartenenti alla stessa categoria di inquadramento o profilo professionale.









Poi, le ferie solidali possono essere concesse solo nei casi in cui il lavoratore debba assistere un figlio minorenne, che per le particolari condizioni di salute, necessiti di cure costanti.

Tuttavia, per conoscere tutte le condizioni e le modalità di donazione delle ferie, bisogna rifarsi ai contratti collettivi di lavoro perché ci sono casi in cui si possono donare le proprie ferie anche se il lavoratore ha una grave malattia o debba assistere ad un familiare non autosufficiente.

Per poter ottenere la donazione delle ferie, il lavoratore che le ha terminate (e ha terminato anche i permessi retribuiti) può fare richiesta al datore di lavoro di avviare la procedura di sostegno da parte dei colleghi, motivando la propria richiesta con la documentazione medica che attesti la propria malattia o quella del figlio o di altro familiare.

Va ricordato, infine, che il lavoratore non può dare tutte le sue ferie ad un altro lavoratore ma solo i giorni eccedenti le 4 settimane di riposo all’anno (il quantitativo minimo di ferie di cui ogni lavoratore ha diritto).