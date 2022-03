Permessi, serve un preavviso?   

I lavoratori possono richiedere dei permessi durante il rapporto di lavoro, vale a dire assentarsi del lavoro per alcune ore e per determinati motivi. Queste assenze sono giustificate e vengono retribuite come se fossero normali ore di lavoro.

I permessi di lavoro

I permessi di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale del lavoro nella misura di 72/88 ore che si dividono fra:

(riduzione orario lavoro) permessi ex festività (4 giornate considerate festività soppresse che non prevedono l’astensione dell’attività lavorativa ma vengono trasformate in permessi)

I permessi possono essere fruiti in qualsiasi momento dell’anno: in base agli accordi di lavoro, individuali o nazionali, potrebbe essere richiesto al lavoratore di presentare una richiesta scritta o verbale con opportuno preavviso (le tempistiche variano a seconda del contratto collettivo applicato o del regolamento aziendale interno) al proprio datore di lavoro, che potrà concedere o meno il permesso, a seconda dell’organizzazione dell’attività lavorativa.

Vi sono poi permessi non retribuiti che permettono al lavoratore di astenersi dal lavoro senza percepire nulla. I permessi non retribuiti sono riconosciuti in numero non inferiore a otto giorni all’anno.









Per poterne usufruire, il lavoratore deve:

comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria assenza rispettare un preavviso di almeno tre giorni (per ragioni di urgenza, che devono essere obbligatoriamente comunicate al datore di lavoro, può venir meno questo periodo minimo di preavviso)

La comunicazione deve essere scritta e trasmessa tramite le rappresentanze sindacali costituite in azienda. In linea generale nella richiesta non devono essere specificate le ragioni dell’astensione dal lavoro.

Il datore di lavoro non ha alcun diritto di verifica delle attività svolte dal lavoratore che ha chiesto il permesso; tuttavia, se il datore di lavoro venga a sapere dell’uso illegittimo del permesso da parte del lavoratore, nei confronti di quest’ultimo potrebbero essere presi dei provvedimenti disciplinari.