Ristorazione 2022, puntare esclusivamente sul delivery?

Con la pandemia di Coronavirus il mondo della ristorazione è cambiato: durante il periodo di chiusura della attività, molti ristoratori hanno potuto contare sul ritiro d’asporto del cibo ma soprattutto sul delivery, cioè sulla consegna a domicilio tramite i riders.

Puntare sul delivery

Anche se ristoranti e pizzerie possono ora lavorare quasi normalmente (rispettando le restrizioni e i limiti imposti dal Governo per contenere l’andamento dei contagi), una tendenza per il futuro è quella di puntare esclusivamente sul delivery, di creare cioè un ristorante “virtuale”, in cui i clienti possano ordinare online e ricevere comodamente a casa il proprio pasto.

Si tratta dei così detti ghost restaurant o delle dark kitchen, nati per preparare i cibi solo per la consegna a domicilio a coloro che li abbiano ordinati online.

Una nuova idea di ristorante che di fatto non esiste, non ha tavoli per i clienti né un’insegna ma prepara piatti solo per i propri clienti a domicilio, riducendo le spese di personale, di apertura e molti altri costi ma rendendo comunque un servizio molto apprezzato.









Ancora oggi, infatti, persistendo ancora purtroppo la pandemia, sono tantissime le persone che quando hanno voglia di pizza, sushi o di altro, lo ordinano a domicilio perché hanno timore di ritrovarsi nelle sale dei ristoranti con altra gente oppure perché, non avendo ricevuto le vaccinazioni, non possono accedervi.

Quindi il delivery, dall’essere una necessità per continuare a lavorare quando la pandemia aveva imposto la chiusura, diventa ora un core business per molti ristoranti che addirittura stanno creando menu appositamente pensati per la consegna a domicilio (con ingredienti, preparazioni e packaging innovativi), nonché app sempre più efficienti per poter ordinare in maniera facile e veloce i propri piatti preferiti da ovunque ci si trovi e per poter pagare il conto in maniera sicura.