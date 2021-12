Colf, serve il green pass per lavorare in casa?

Dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, essere provvisti di green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Il green pass, si ricorda, è la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Ricordiamo che, anche se più di qualcuno si ostina a dirlo, non esiste e non è possibile autocertificare il green pass.

Occorre il green pass

Dunque dal 15 ottobre 2021 serve il green pass anche alle colf, badanti e baby sitter per lavorare in casa.

Se la colf non possiede il green pass, verrà considerata assente ingiustificato e dunque sospesa dalla retribuzione e i restanti emolumenti (come vitto alloggio), oltre che dai contributi INPS e Cassacolf.









Nel caso di colf convivente, questa dovrà abbandonare la casa in cui vive se non ha il green pass. Anche in caso di malattia della colf assente, l’eventuale invio del certificato di malattia non ha ovviamente alcun effetto.

L’assenza ingiustificata della colf vale fino a quando la colf non presenti il green pass o comunque fino a quando è in vigore lo stato di emergenza.

Durante questo periodo di assenza, la famiglia potrà assumere un’altra colf, corrispondendo la retribuzione e i contributi soltanto a quest’ultima (dato che l’altra colf, essendo assente ingiustificata, come detto, non avrà diritto a retribuzione ed altro).

Rischio licenziamento?

Infine va detto che il datore di lavoro non può licenziare la colf che non possiede il green pass. Infatti la legge prevede che la colf, seppur assente ingiustificata, abbia diritto a conservare il proprio posto di lavoro.

Però, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia tra le parti, il datore di lavoro può legittimamente licenziare la colf assente ingiustificata, seppur nel rispetto dei termini di preavviso.

Se la colf che non ha il green pass vuole dimettersi, invece, può farlo tranquillamente in qualsiasi momento, rispettando i termini di preavviso.